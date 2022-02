14 de febrero: Regala estas experiencias para hacer en pareja

Más allá de un regalo, lo mejor que tenemos en la memoria son los recuerdos. La parte material es importante pero las risas, la convivencia y la atmósfera del lugar, es la que se queda en nosotros, así que si este próximo 14 de febrero, día de San Valentín, estás decidido a dejar un gran recuerdo en tu pareja lo ideal es elegir una experiencia original. A continuación te compartimos un listado que puede ayudarte, no sin antes decirte que el dinero nunca se vuelve un impedimento, se trata de tu creatividad y recuerda que cuando las cosas se hacen con amor, se sienten, se notan y quedan grabadas en la otra persona. Así que disfruta este viaje:

Planea con amor cada detalle este 14 de febrero/ Photo by Micheile Henders

Cena romántica

Este es un clásico que no pasará de moda, desde la cenita que te decidas a preparar desde casa que puede ser una rica pasta acompañada con ensalada, un postre delicioso, un vino tinto y listo, ya sea comprada también, el punto es que te sientas bien, porque no todos somos expertos en la cocina, pero ya la ambientación puede ser de toda tu imaginación con detalles, colorido, un lugar cómodo y con música que inspire. Otra alternativa, es llevarl@ a su restaurante favorito y pasarla muy bien juntos. Otra opción muy cool y romántica es un tipi que incluya tapetes, cojines y una iluminación divina, sin olvidar una linda vajilla. ¡Te encantará!

Que el romance no termine / Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Picnic especial

Hay parques que se prestan perfectamente para este plan, se trata de una opción sencilla en la que puedes elegir un menú práctico, que no implique calentar o salsas que puedan arruinarlo, elige a lo mejor baguettes, una ensalada, bebidas, un postre como galletas o pay que puedes transportar en un canasto especial; el montaje puede ser con un lindo tapete o mantel, un par de copas, vino, uvas, quesos en una tabla y flores para decorar. Será una cita sencilla pero muy emotiva, donde podrán platicar a gusto y no implica tanto gasto como podría ser un restaurante. ¡La pasarán muy bien y podrán brindar por su amor!

Una tarde para recordra / Photo by Tim Collins

Spa en pareja

Elegir un masaje en pareja es una excelente opción, donde ambos podrán relajarse y lo mejor es que lograrán consentirse al mismo tiempo, conectar, entrar en una atmósfera muy cómoda. Aquí hay varias opciones, que sí dependen del presupuesto que hayas designado, por ejemplo hay haciendas o spas en los alrededores de la Jalisco que ofrecen este servicio, algunos incluso en Pueblos Mágicos; pero también los hay en la ciudad, con excelentes opciones en esta fecha especial. Lo primero que debes investigar es qué opina tu pareja de esto, ya que no a todos suele gustarles, incluso unos son a domicilio, por si quisieras tener más privacidad.

Foto: Cortesía Scape

Escapadas románticas

Estas son maravillosas porque se trata de salir de la rutina, olvidarse un poco del ajetreo de la ciudad y el estrés para salir a pasear un poco. Jalisco ofrece lugares increíbles y muy cercanos, desde Mazamitla, Tapalpa, Chapala o ya si quieres llegar más lejos, pueden irse un fin de semana a la playita, Puerto Vallarta o Manzanillo, para disfrutarse juntos, compartir días de calidad que pueden sumar mucho a su relación de pareja. A lo mejor el gasto podría ser significativo, pero si eligen los lugares con tiempo se puede ajustar al presupuesto, ¡no te arrepentirás porque sin duda es el plan perfecto!

Photo by Zack Marshall on Unsplash

Emociones de altura

Si te gusta la adrenalina y salir de lo ordinario, recientemente vi esto y me asombró. Se trata de una experiencia romántica en helicóptero, es un vuelo panorámico de 15 minutos donde podrás disfrutar de increíbles vistas en la ciudad. Obviamente esto es para parejas intrépidas y quizá lo primero, es descubrir si tu pareja no le teme a las alturas, esta en especial incluía abordar a dos personas, un ramo de flores, brindis, souvenir y un regalo. Sorpresas así son más costosas pero si el presupuesto no te preocupa, podrías intentarlo. Y si de alturas se trata igual podría pasar con un viaje en globo o aventarse en un paracaídas, sin duda para las parejas más aventureras. El punto aquí es divertirse, pasarla bien y que ambos estén en sintonía con este tipo de actividades.

Photo by Spencer Watson on Unsplash

AA