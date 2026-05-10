Este 10 de mayo, mientras México entero celebra el Día de las Madres, una realidad silenciosa y profunda transforma las dinámicas de miles de hogares. Aquella mujer que vigilaba tu alimentación, tu salud y tu estado de ánimo durante la infancia, hoy requiere que tú ocupes ese lugar, un proceso natural pero emocionalmente complejo.

Lee también: Estos 5 perros son los mejores guardianes para tu hogar

Asumir el cuidado de una madre en su vejez no es solo un acto de reciprocidad familiar, sino un desafío que nos obliga a replantear nuestra forma de amar. A menudo, los hijos toman el control total de las decisiones, olvidando que el bienestar integral en esta etapa depende de preservar la independencia de quien nos cuidó primero.

El peso del género en la cultura del cuidado

Según Verónica Montes de Oca, destacada coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM , la cultura del cuidado sigue fuertemente determinada por los roles de género. Las hijas suelen asumir la responsabilidad principal por su condición femenina, mientras que los hijos varones se limitan, en su mayoría, al apoyo económico.

Por otro lado, la también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales explica que muchas madres mayores continúan apoyando activamente a sus hijas adultas, cuidando nietos o asistiendo a familiares con discapacidad.

En nuestra sociedad existe una visión tradicional y "familista" que respeta profundamente a las madres y a las abuelas como pilares del hogar . Ellas son reconocidas como la raíz fundamental de la ancestralidad, un elemento vital que conserva la identidad, la historia y la unión de las familias a través de las mujeres.

¿Qué significa realmente brindar un cuidado digno a mamá?

Cuidar a mamá en esta etapa no significa anular su voz, infantilizarla ni tomar todas las decisiones médicas o personales por ella. Un cuidado verdaderamente digno debe ser autónomo; es decir, tiene que reconocer y respetar en todo momento su capacidad para decidir sobre su propia vida y sus preferencias.

La atención integral que requieren nuestras madres va mucho más allá de las simples citas médicas o la administración de medicamentos. Abarca la protección de su salud mental, la garantía de su seguridad económica y la adaptación de los entornos físicos donde habitan para evitar accidentes domésticos.

Te puede interesar: Los 10 regalos más populares para el Día de las Madres en Guadalajara

Mantener un vínculo afectivo sano exige de nosotros una enorme paciencia, empatía y una comunicación constante que valide sus emociones diarias. El cuidado efectivo se nutre de la conversación cotidiana, la escucha activa y el respeto profundo por la historia de vida de quien ahora recibe nuestra ayuda.

Tips rápidos para acompañar a tu mamá hoy 10 de mayo

Para ejercer un cuidado responsable sin caer en el desgaste físico o emocional, los especialistas recomiendan aplicar acciones concretas en la rutina diaria. Estas pequeñas prácticas, basadas en el respeto mutuo, marcan una gran diferencia en la calidad de vida de ambas partes; toma nota de estos puntos clave para mejorar tu acompañamiento:

Fomenta su autonomía: Permite que decida sobre su ropa, comida o actividades diarias siempre que sea posible.

Practica la escucha activa: Dedica tiempo real para conversar con ella sin mirar el celular ni interrumpirla.

Cuida su entorno: Adapta la casa para garantizar su seguridad física, mejorando la iluminación y evitando obstáculos.

Protege su salud mental: Intégrala en dinámicas familiares que la hagan sentir útil, escuchada y profundamente valorada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS