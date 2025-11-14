Zootopia 2 se estrena en cines el 27 de noviembre; cuál será la historia esta vez

La esperada secuela Zootopia 2 llegará a los cines el 27 de noviembre de 2025, y desde el pasado jueves 13 de noviembre ya es posible adquirir boletos de manera anticipada en las principales cadenas de exhibición del país. Las empresas confirmaron que la preventa quedó habilitada desde la medianoche, permitiendo a los fans asegurar su lugar para el estreno oficial.

¿Cómo será la preventa?

Las cadenas de cine detallaron que la preventa estará disponible en complejos seleccionados de diversas ciudades. El público podrá adquirir entradas en línea o directamente en taquilla, con disponibilidad en formatos tradicionales y premium, así como funciones en idioma original y versiones dobladas al español.

Se recomienda que los interesados consulten los portales oficiales de cada cadena para conocer horarios especiales, promociones vigentes y políticas de compra. Además, Cinépolis indicó que reforzará sus sistemas para evitar saturaciones debido al alto volumen de usuarios previsto.

La producción busca mantener el equilibrio entre aventura y comedia que caracterizó a la primera película, abordando temas como diversidad, convivencia y justicia. YOUTUBE/DISNEYLATAM

¿De qué tratará Zootopia 2?

Aunque los estudios no han revelado aún la sinopsis oficial, se anticipa que la cinta retomará la historia de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes volverán a enfrentar nuevos retos dentro de la metrópolis animal de Zootopia. La producción busca mantener el equilibrio entre aventura y comedia que caracterizó a la primera película, abordando temas como diversidad, convivencia y justicia.

Tanto seguidores como especialistas han sugerido que esta entrega podría expandir el universo ya conocido, mostrando zonas inéditas de la ciudad y presentando a nuevos habitantes del mundo animal. Por ahora, no se han publicado adelantos que detallen el rumbo exacto que tomará la historia.

Con la preventa ya activa y el estreno fijado para finales de noviembre de 2025, Zootopia 2 se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del año para el público familiar.

