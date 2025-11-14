El próximo 16 de noviembre podría significar la salida de Lis Vega, Manola Diez, Sergio Mayer Mori o Eleazar Gómez de La Granja VIP, ya que los cuatro participantes quedaron incluidos en la lista de nominados de la semana.

Cada uno llegó a la placa por motivos distintos. En el caso de Eleazar Gómez, su nominación provino del legado dejado por Jawy Méndez, quien se convirtió en el cuarto eliminado de la temporada. Lis Vega ocupó un lugar tras ser derrotada por Alfredo Adame en un desafío directo, mientras que Sergio Mayer Mori y Manola Diez fueron seleccionados por decisión de sus compañeros.

La Traición

A pesar de su condición de nominados, dos de ellos aún cuentan con la posibilidad de librarse de la eliminación gracias a la Traición, una mecánica que permite al ganador no solo salvarse, sino también sustituir a uno de los nominados por cualquier otro granjero.

¿Quién podría convertirse en el quinto eliminado?

En La Granja VIP, el resultado final depende exclusivamente del público. Por ello, hasta que Adal Ramones, conductor principal, revele el veredicto durante la transmisión oficial, no es posible confirmar quién abandonará definitivamente la competencia.

Las encuestas en redes sociales no son determinantes, pero sí ofrecen un panorama general de la preferencia del público. Uno de los sondeos más comentados fue realizado por el programa Vaya Vaya en su página de Facebook, donde se preguntó: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”

El primer corte, publicado el 13 de noviembre, muestra a Eleazar Gómez como el participante con mayor apoyo, al alcanzar 47 % de los votos. Detrás de él aparecen Manola Diez con 22 %, seguida de Sergio Mayer Mori con 17 %. En la posición más baja se ubica Lis Vega, quien solo obtuvo 12 %, convirtiéndose en la menos respaldada dentro de este ejercicio.

¿Por qué Fabiola Campomanes está protegida esta semana?

En una dinámica reciente, los granjeros se dividieron en dos equipos para competir por un huevo dorado, el cual otorgaba un beneficio especial. La victoria fue para el grupo liderado por César Doroteo, y el premio consistía en brindar protección a uno de los participantes frente a la Traición.

César decidió entregar este resguardo a Fabiola Campomanes, quien había sido mencionada negativamente por Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Diez. Gracias a este beneficio, la actriz quedó blindada y no podrá ser traicionada en esta ronda, pese a las intenciones de algunos de sus compañeros.

