Zayn Malik incluye a Guadalajara en su gira por México

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, confirmó su regreso a México con una serie de conciertos programados para junio de este año como parte de su nueva gira The Konnakol Tour Live. Entre las fechas anunciadas destaca su presentación en Guadalajara, ciudad donde se presentará el miércoles 17 de junio en la Arena VFG.

El concierto en Guadalajara será la segunda parada de la gira en México y se realizará después de su actuación en Monterrey, programada para el domingo 14 de junio en el Estadio Borregos, y antes del cierre en la Ciudad de México, que tendrá lugar el sábado 20 de junio en el Estadio GNP Seguros.

La visita forma parte de una nueva etapa en la carrera del cantante, quien recientemente anunció el lanzamiento de su próximo disco titulado Konnakol. El anuncio del álbum se dio apenas horas antes de que se revelaran las primeras fechas del tour, en el que México aparece como uno de los países incluidos desde el inicio del itinerario internacional.

La venta de boletos para los conciertos en México se realizará de manera escalonada, con distintas etapas de preventa antes de la venta general. El proceso comenzará el 10 de febrero a las 10:00 horas con la VIP Key Presale, dirigida a seguidores que cuenten con la “Zayn VIP Key” registrada previamente en la plataforma oficial de fans. Ese mismo día, a las 11:00 horas, se activará la Venta Beyond.

La Preventa Priority está programada para el 11 de febrero a las 11:00 horas , mientras que la Preventa Banamex se llevará a cabo el 12 de febrero a las 14:00 horas. Finalmente, la venta general abrirá el 13 de febrero a las 14:00 horas, a través del sistema Ticketmaster. Para acceder a algunas de estas etapas será necesario contar con registro previo o ser cliente de la institución bancaria correspondiente.

