A pocos días del arranque de la serie de conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, la confirmación de que "La Casita" se integrará al montaje en el Estadio GNP Seguros provocó un estallido inmediato en redes sociales.El escenario adicional, presentado anteriormente en República Dominicana, se coloca como un punto alterno desde donde el cantante interpreta parte del show y convive con el público.Sin embargo, su ubicación en la zona B -donde los boletos tuvieron precios menores- detonó un debate sobre estatus, expectativas y acceso al espectáculo.La publicación oficial de Ocesa mostró un nuevo mapa con dos adiciones decisivas ("La Casita" y la zona “Los Vecinos”), lo que generó la molestia particular de quienes adquirieron boletos de más de 12 mil pesos en General A o PIT.Para muchos asistentes, la modificación altera la experiencia que habían presupuestado, pues quienes pagaron entradas más económicas en General B podrían tener una cercanía mayor con el artista.Como suele ocurrir en la cultura digital mexicana, la conversación se trasladó al terreno del humor.Usuarios celebraron que quienes pagaron boletos más accesibles tendrían un momento más cercano con el intérprete de "Safaera", mientras otros ironizaron sobre quienes invirtieron más de 20 mil pesos para verlo desde zonas que ahora no ofrecen la misma ventaja.Entre los contenidos más compartidos, se encontraban montajes de cómo se vería "La Casita" en su versión mexicana (una estructura pintada de manera improvisada, con antena, perro en la azotea, tinaco Rotoplas y el logotipo de algún partido político). También circularon clips humorísticos protagonizados por integrantes de “Las Perdidas”, que ironizaban sobre la disputa entre zonas del estadio. Del otro lado, hubo quienes expresaron su enojo mediante videos y comentarios sarcásticos, describiendo el cambio como una alteración injusta de la experiencia por la que habían pagado. Esta tensión entre satisfacción y molestia marcó la conversación durante horas. La posibilidad de que asistentes con boletos más baratos tengan un acceso similar al artista, desafía esa frontera simbólica. De acuerdo con análisis realizados en redes, la "ira del privilegiado" surge cuando la distinción deja de funcionar, cuando el acceso se democratiza y cuando la experiencia deja de ser un marcador de estatus.Mientras tanto, los memes continúan circulando como una forma colectiva de procesar el fenómeno, y como un reflejo de la creatividad digital mexicana.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL