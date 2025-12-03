¿Qué fue lo más visto en YouTube durante 2025 en México?

Rumbo al fin del 2025 los servicios de entretenimiento revelan cuáles fueron los temas más visitados durante el año. En ese sentido, la plataforma más importante de videos en internet, YouTube, reveló cuáles fueron los tópicos más solicitados durante estos casi 12 meses del año presente. En el listado se puede ver reflejado los fenómenos que tuvieron un mayor impacto en la cultura popular, así como los temas más virales del último año.

Karla Agis, líder de Cultura y Tendencias para Canadá y Latinoamérica en YouTube resaltó el interés que generaron Roblox y "Steal a Brainrot", los cuales demuestran la relevancia de los videojuegos, así como de los contenidos creados con Inteligencia Artificial (IA) para las nuevas generaciones. En ese sentido, los personajes más populares fueron Tralalero Tralalá y Ballerina Capuchina.

Por otro lado, la serie Chespirito: Sin querer queriendo generó controversia y debate entre creadores y usuarios de YouTube. La figura de Roberto Gómez Bolaños unió a distintas generaciones a través de las múltiples polémicas que la serie de HBO Max muestra con respecto a las situaciones del detrás de cámaras de la icónica serie de la televisión mexicana.

Con menor respuesta, pero también se posicionó como tendencia Las Guerreras K-Pop, la serie provocó que muchos usuarios se volcaran sobre los videos de reacciones e interacciones con la destacada película. De igual forma, el estreno del live action de Lilo & Stitch generó mucha expectativa, así como la resolución del Juego del Calamar.

También hay que destacar las reacciones que generaron los Labubu, los cuales se hicieron muy populares en YouTube a través del formato de unboxing.

En lo que respecta al contenido deportivo, la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA tomó mucha fuerza con respecto a reacciones de los partidos, streams a través de YouTube y análisis del juego de los equipos.

Así quedó la lista de temas que marcaron tendencia en YouTube México durante 2025

El Chavo del 8 FIFA Club World Cup Incredibox Sprunki Brainrot KPop Demon Hunters Labubu Lilo & Stitch Nintendo Switch 2 Squid Game User-Generated Roblox Experiences: Steal A Brainrot, Forsaken, Dandy’s World, Deadrails, Grow a Garden

