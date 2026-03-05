Walter Mercado revela los números mágicos para cada signo del 6 al 8 de marzo

Los números no solo representan cifras; en la tradición astrológica son portales de vibración energética, Walter Mercado solía afirmar que cada signo del zodiaco posee una conexión especial con ciertos números, los cuales actúan como amuletos para la prosperidad, la protección y el equilibrio emocional.

Bajo la influencia cósmica que une el cierre de febrero con el despertar de marzo, el astrólogo inspira a conectar con la vibración numérica que rige nuestro destino. Del 6 al 8 de marzo, los números mágicos se convierten en llaves energéticas capaces de abrir caminos, atraer oportunidades y armonizar el espíritu con el universo.

Descubre cuáles son los números que iluminan a cada signo del zodiaco en estos días de transición y renacimiento:

ARIES: 7, 14 y 29

TAURO: 3, 18 y 26

GÉMINIS: 5, 11 y 32

CÁNCER: 9, 21 y 30

LEO: 1, 16 y 28

VIRGO: 4, 12 y 33

LIBRA: 6, 19 y 27

ESCORPIO: 8, 17 y 31

SAGITARIO: 10, 20 y 35

CAPRICORNIO: 2, 15 y 24

ACUARIO: 13, 22 y 34

PISCIS: 9, 18 y 36

Estos números pueden utilizarse como amuletos simbólicos: desde elegir fechas importantes, repetirlos en afirmaciones personales o incluso llevarlos escritos como recordatorio de la intención que se desea manifestar.

