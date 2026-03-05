Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 6 al 8 de marzo

La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para el fin de semana del 6 al 8 de marzo, un periodo que llega cargado de movimientos energéticos que podrían marcar decisiones importantes para los doce signos del zodiaco.

A través de la interpretación de las cartas del tarot, la vidente comparte mensajes relacionados con el amor, el trabajo, la salud y la suerte.

Aries

La carta de La Estrella marca un periodo de renovación en el ámbito laboral. Si recientemente sentiste que tus esfuerzos no estaban dando los resultados esperados, este es el momento ideal para replantear estrategias y buscar nuevas oportunidades que te acerquen al éxito. El viernes se perfila como tu mejor día, acompañado de los números mágicos 00, 21 y 34, mientras que el rojo será tu color de la suerte.

En el plano personal, será importante mantener la calma y evitar involucrarte en conflictos que no te corresponden. Tu carácter impulsivo puede provocar malentendidos con personas cercanas, por lo que pensar antes de hablar será clave para mantener la armonía. También existe la posibilidad de organizar un viaje para visitar a un familiar en los próximos días.

El 7 de marzo podría traerte una sorpresa positiva relacionada con dinero extra. Como signo de fuego, Aries posee una gran capacidad de liderazgo y superación constante, cualidades que te permitirán seguir avanzando incluso en los momentos más complejos. En cuestiones del corazón, recuerda que algunas relaciones llegan para quedarse y otras para enseñarte valiosas lecciones.

Tauro

La energía de El Juicio aparece en tu tirada de tarot, señalando que tendrás la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier reto que surja en tu camino. Esta carta también augura un periodo favorable en el ámbito profesional, donde tu actitud positiva y confianza en ti mismo te ayudarán a destacar. Tu mejor día será el sábado, con los números 09, 18 y 35, mientras que el verde será tu tono de buena suerte.

Durante estos días podrías recibir invitaciones para salir o realizar un viaje corto, especialmente en contacto con la naturaleza. En cuanto a la salud, será importante prestar atención al sistema digestivo, cuidar tu alimentación y mantener hábitos más equilibrados.

En el terreno sentimental, un amor del pasado podría reaparecer con la intención de reconciliarse. Antes de tomar una decisión, reflexiona si realmente deseas volver a abrir esa puerta. Además, una celebración o reunión social podría acercarte aún más a tus seres queridos. La lealtad y la capacidad de comunicación siguen siendo tus mayores fortalezas.

Géminis

La presencia de La Torre en el tarot anuncia cambios relevantes, especialmente en el ámbito profesional. Aunque esta carta suele representar transformaciones profundas, en tu caso también confirma que la buena racha laboral continúa y podría presentarse una oportunidad mejor pagada o un nuevo puesto que impulse tu crecimiento.

El domingo será tu día más favorable, acompañado de los números mágicos 03, 14 y 56. Los colores rojo y blanco potenciarán tu energía durante estos días.

En el plano social conviene actuar con prudencia y evitar compartir demasiados detalles de tu vida personal, ya que podrían surgir comentarios o chismes entre amistades. Por otro lado, el fin de semana podría traer la visita de familiares que viven lejos, un encuentro que te llenará de alegría.

Para quienes están solteros, se abre la posibilidad de conocer a alguien muy compatible, con quien podría comenzar una relación más seria. Tu inteligencia y habilidad para resolver problemas te convierten con frecuencia en un referente dentro de tu círculo social.

Cáncer

La carta de El Sol ilumina tu camino, anunciando una etapa de renovación y recuperación de aquello que parecía perdido. Este periodo te invita a reflexionar sobre lo que realmente deseas para alcanzar la felicidad y tomar decisiones con mayor madurez. El viernes será tu mejor día, con los números 13, 28 y 99, mientras que el naranja atraerá energías positivas.

En el ámbito doméstico sentirás la necesidad de mejorar tu entorno, ya sea arreglando tu casa o reorganizando espacios para vivir con mayor comodidad. También es un momento propicio para considerar iniciar un negocio propio, ya que las oportunidades laborales podrían ayudarte a fortalecer tu economía.

Un viaje durante la próxima Semana Santa podría aparecer en el horizonte, brindándote descanso y renovación. En el amor será tiempo de pensar en el futuro: formalizar la relación o dar un paso más hacia la construcción de una familia. El domingo resultará ideal para compartir momentos especiales con tus seres queridos.

Leo

El tarot te presenta la carta de El Mago, símbolo de poder personal y de la capacidad para transformar tu realidad. Esta energía indica que podrás resolver con éxito temas legales, trámites o documentos pendientes, incluyendo asuntos migratorios o administrativos que requerían atención.

El sábado se convertirá en tu día más favorable, acompañado de los números 01, 24 y 50. Los colores rojo y verde reforzarán tu buena fortuna durante este periodo.

En el terreno sentimental, el fin de semana promete momentos románticos y cercanos con tu pareja. Sin embargo, será importante mantener los pies en la tierra y evitar actitudes de presunción o exceso de orgullo. La humildad será clave para seguir creciendo tanto en lo personal como en lo espiritual.

También conviene prestar atención a la salud de un familiar que podría necesitar apoyo. El mensaje principal de esta carta es aprender a aceptar la abundancia sin sabotear tus propios logros, administrando mejor tus recursos y tomando decisiones con mayor responsabilidad.

Virgo

Para Virgo aparece nuevamente la carta de El Sol, pero en tu caso con un mensaje enfocado en la paciencia. Las energías están acomodándose a tu favor, aunque será necesario evitar decisiones precipitadas y permitir que las situaciones se desarrollen de manera natural.

El domingo será tu día más positivo, con los números mágicos 20, 55 y 87. El color blanco te ayudará a mantener claridad y equilibrio.

Estos días serán ideales para reconectar con la naturaleza, caminar al aire libre o simplemente descansar para recuperar energía. También podrías sentir el impulso de reorganizar tu habitación o mover objetos en casa para renovar el ambiente.

El tarot te recuerda la importancia de dedicar tiempo a la familia y a la pareja, fortaleciendo los vínculos afectivos. Además, será fundamental mantener el enfoque en los estudios o en la preparación profesional, ya que el conocimiento será una de las herramientas más importantes para construir tu futuro. Virgo siempre busca superarse, consciente de que la verdadera riqueza se encuentra en la sabiduría.

Libra

El tarot coloca frente a ti la carta de El Ermitaño, símbolo de introspección, aprendizaje y evolución personal. Este mensaje señala que comienzas una etapa favorable para tu desarrollo, pero también te recuerda que no basta con reflexionar: es momento de actuar y dar pasos concretos hacia los cambios laborales que has estado considerando.

El viernes será tu día más afortunado, acompañado por los números mágicos 04, 16 y 29, mientras que los colores verde y blanco atraerán buenas energías. Durante el fin de semana podrían surgir reuniones o encuentros especiales con familiares y amigos, momentos que te permitirán fortalecer vínculos afectivos.

En el plano sentimental, quienes se encuentran solteros podrían conocer a alguien nuevo que tenga el potencial de convertirse en una relación seria. Por otro lado, será recomendable cuidar tu alimentación para mantener el equilibrio físico. También podrías iniciar un curso de inglés u otro idioma durante los fines de semana, una decisión que impulsará tu crecimiento profesional.

Escorpión

La carta de La Templanza aparece en tu tirada de tarot y trae un mensaje claro: mantener la calma será fundamental para alcanzar el éxito que deseas. En el ámbito laboral, será necesario actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas, especialmente si existen personas negativas o ambientes tensos a tu alrededor.

El viernes se presenta como tu día más favorable, con los números 07, 16 y 33, mientras que los colores rojo y azul reforzarán tu energía. Durante estos días podrías considerar iniciar un pequeño negocio junto a un familiar, una idea que podría desarrollarse poco a poco durante los fines de semana.

Este periodo también marca un renacimiento personal y espiritual. Es tiempo de elevar tu vibración, confiar más en tus capacidades y dejar atrás relaciones o situaciones que no aportan bienestar a tu vida. Los domingos serán ideales para salir a caminar o compartir momentos tranquilos con tus seres queridos, recargando así energía positiva.

Sagitario

Las cartas del tarot te muestran el As de Oros, uno de los símbolos más poderosos de prosperidad y nuevas oportunidades económicas. Esta energía te invita a poner atención en la manera en que manejas tus finanzas, buscando una mayor estabilidad y planificando mejor tus gastos.

Tus números mágicos serán 11, 26 y 70, el color naranja potenciará tu suerte y el viernes se convertirá en tu mejor día, jornada en la que podrías recibir una sorpresa que te llenará de alegría.

Este momento también es propicio para pensar en proyectos a largo plazo, como adquirir una casa, invertir en bienes o incluso cambiar de automóvil. La energía de abundancia que rodea a tu signo puede abrir puertas importantes si te atreves a avanzar sin miedo. Asimismo, podrías sentir el deseo de renovar tu hogar, pintar algunas áreas o reorganizar espacios. En el amor, un antiguo romance podría volver a aparecer, pero será importante analizar con calma lo que realmente deseas para tu futuro.

Capricornio

La presencia de La Estrella en tu horóscopo indica que te encuentras en un ciclo lleno de esperanza, vitalidad y oportunidades. Esta carta sugiere que es momento de rodearte de personas positivas que impulsen tu crecimiento y te ayuden a consolidar tus metas.

El viernes será un día clave, ya que podrías recibir una propuesta de negocios relacionada con personas del extranjero. Por esta razón, conviene mantener en orden documentos importantes como pasaporte o visa. Tus números mágicos serán 08, 17 y 30, mientras que los colores rojo y blanco atraerán buena fortuna.

En el plano económico se abre una etapa favorable que puede traer estabilidad y prosperidad. También será recomendable dedicar tiempo a tu bienestar físico, realizando caminatas por la mañana o aprovechando la energía del sol para fortalecer tu salud. En el amor, la relación se mantiene estable y podrían surgir conversaciones serias sobre el futuro, incluyendo la posibilidad de formar una familia.

Acuario

El tarot te presenta la carta de El Diablo, una señal de advertencia que invita a mantenerte alerta frente a personas que podrían no tener las mejores intenciones. Es importante evitar relaciones tóxicas y proteger tus proyectos, especialmente si todavía están en proceso.

Tus números mágicos serán 00, 21 y 34, y los colores azul y blanco te ayudarán a equilibrar tus energías. A pesar de la advertencia, esta carta también señala una racha favorable en juegos de azar o sorteos, donde podrías tener un golpe de suerte inesperado.

El fin de semana será ideal para convivir con la familia, especialmente el domingo, cuando podrías organizar una comida o reunión en casa. En el ámbito sentimental, un amor del pasado podría volver a aparecer y despertar emociones encontradas. Tómate el tiempo necesario para analizar lo que realmente quieres. También será importante prestar atención a la salud de tus padres y mantener una comunicación cercana con ellos.

Piscis

La carta de La Rueda de la Fortuna marca un periodo de cambios positivos y crecimiento personal. Al encontrarte en tu temporada de cumpleaños, la energía del universo se mueve a tu favor, abriendo oportunidades tanto en el ámbito económico como en el personal.

El sábado será tu día más afortunado, con los números mágicos 05, 16 y 88. Los colores verde y azul potenciarán tu buena suerte durante estos días.

La convivencia familiar ocupará un lugar importante, ya que tus seres queridos representan la base de tu estabilidad emocional. También podrías recibir una invitación para realizar un viaje que renovará tu ánimo y te permitirá conectar con nuevas experiencias.

Este ciclo trae consigo la posibilidad de conocer personas provenientes de otros lugares, e incluso tu pareja sentimental podría llegar de otra ciudad o país. El domingo será un buen momento para resolver asuntos relacionados con herencias o propiedades familiares. Además, pasar tiempo en contacto con la naturaleza te ayudará a mantener el equilibrio y la claridad emocional.

Con información de Mhoni Vidente

MF