Mhoni Vidente comparte sus predicciones para cerrar la semana con energía renovada. Este domingo 4 de enero de 2026, cada signo del zodiaco recibe mensajes enfocados en el amor, el trabajo, la economía y el bienestar personal.La suerte estará de tu lado y se perfilan nuevos proyectos. Es importante ser cauteloso al compartir tus planes, ya que alguien podría actuar de forma desleal. En el ámbito sentimental, podría surgir un nuevo amor. Colores de la suerte: Rojo y blancoLas cartas invitan a renovarte y avanzar, dejando atrás asuntos del pasado que no se resolvieron. En el amor, se visualiza la llegada de una nueva persona a tu vida. Colores de la suerte: Azul marino y amarilloUn golpe de fortuna podría reflejarse en tu economía. En el trabajo aparecerán propuestas interesantes, aunque se recomienda evitar chismes o conflictos laborales. Colores de la suerte: Azul y blancoSe avecinan días con mucho trabajo y pendientes por concluir. Es momento de enfocarte en ti y buscar equilibrio, prestando mayor atención a tu salud. Colores de la suerte: Rojo y naranjaUna persona del pasado podría reaparecer. Será necesario reflexionar y controlar las emociones, ya que podrían surgir desacuerdos o tensiones. Colores de la suerte: Amarillo y rojoAléjate de personas que aportan energías negativas. Es tiempo de pensar en tu rumbo y en las decisiones a futuro; en el amor, las cartas aconsejan dejar pasar ciertas situaciones. Colores de la suerte: Blanco y verdeLa fortuna sonríe en el plano económico. Es un buen momento para reflexionar y alcanzar el equilibrio que buscas, dejando de lado problemas que no te corresponden. Colores de la suerte: Azul y verdeEs un periodo ideal para reconectar con tus seres queridos, ya que alguien cercano podría necesitar tu apoyo. En el amor, se aproxima una nueva etapa, siempre que cierres ciclos pendientes. Colores de la suerte: Amarillo y verdeSituaciones que te venían inquietando comenzarán a resolverse. Mantén la calma y recupera fuerzas, pues el reconocimiento a tu esfuerzo está por llegar. Colores de la suerte: Rojo y caféLas cartas anuncian abundancia y estabilidad. Algunos cambios recientes pueden generar incertidumbre, pero traerán buena energía y abrirán paso a nuevos retos. Colores de la suerte: Blanco y azulEs momento de dejar de preocuparte por los demás y concentrarte en tus propias metas. Pensar en el futuro será clave, mientras que en el amor podría surgir una nueva oportunidad. Colores de la suerte: Amarillo y naranjaDeja el pasado en su lugar y enfócate en aspectos más positivos. El tarot señala la llegada de propuestas que pueden beneficiarte en distintas áreas de tu vida.