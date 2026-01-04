Mhoni Vidente comparte sus predicciones para cerrar la semana con energía renovada. Este domingo 4 de enero de 2026, cada signo del zodiaco recibe mensajes enfocados en el amor, el trabajo, la economía y el bienestar personal.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La suerte estará de tu lado y se perfilan nuevos proyectos. Es importante ser cauteloso al compartir tus planes, ya que alguien podría actuar de forma desleal. En el ámbito sentimental, podría surgir un nuevo amor.

Colores de la suerte: Rojo y blanco

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las cartas invitan a renovarte y avanzar, dejando atrás asuntos del pasado que no se resolvieron. En el amor, se visualiza la llegada de una nueva persona a tu vida.

Colores de la suerte: Azul marino y amarillo

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Un golpe de fortuna podría reflejarse en tu economía. En el trabajo aparecerán propuestas interesantes, aunque se recomienda evitar chismes o conflictos laborales.

Colores de la suerte: Azul y blanco

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se avecinan días con mucho trabajo y pendientes por concluir. Es momento de enfocarte en ti y buscar equilibrio, prestando mayor atención a tu salud.

Colores de la suerte: Rojo y naranja

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Una persona del pasado podría reaparecer. Será necesario reflexionar y controlar las emociones, ya que podrían surgir desacuerdos o tensiones.

Colores de la suerte: Amarillo y rojo

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Aléjate de personas que aportan energías negativas. Es tiempo de pensar en tu rumbo y en las decisiones a futuro; en el amor, las cartas aconsejan dejar pasar ciertas situaciones.

Colores de la suerte: Blanco y verde

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La fortuna sonríe en el plano económico. Es un buen momento para reflexionar y alcanzar el equilibrio que buscas, dejando de lado problemas que no te corresponden.

Colores de la suerte: Azul y verde

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Es un periodo ideal para reconectar con tus seres queridos, ya que alguien cercano podría necesitar tu apoyo. En el amor, se aproxima una nueva etapa, siempre que cierres ciclos pendientes.

Colores de la suerte: Amarillo y verde

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Situaciones que te venían inquietando comenzarán a resolverse. Mantén la calma y recupera fuerzas, pues el reconocimiento a tu esfuerzo está por llegar.

Colores de la suerte: Rojo y café

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cartas anuncian abundancia y estabilidad. Algunos cambios recientes pueden generar incertidumbre, pero traerán buena energía y abrirán paso a nuevos retos.

Colores de la suerte: Blanco y azul

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Es momento de dejar de preocuparte por los demás y concentrarte en tus propias metas. Pensar en el futuro será clave, mientras que en el amor podría surgir una nueva oportunidad.

Colores de la suerte: Amarillo y naranja

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Deja el pasado en su lugar y enfócate en aspectos más positivos. El tarot señala la llegada de propuestas que pueden beneficiarte en distintas áreas de tu vida.

Con información de Mhoni Vidente

BB