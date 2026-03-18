Vive Latino 2026: Así puedes recibir tu reembolso de Digicash

El sistema Digicash presentado por Banamex será el único método de pago dentro del Vive Latino 2026, por lo que todos los asistentes deberán utilizar una pulsera con chip para realizar compras de alimentos, bebidas y mercancía durante el evento.

Este dispositivo, que se obtiene de forma gratuita en los módulos de recarga, funciona mediante saldo electrónico que puede abonarse con tarjetas bancarias o efectivo. Una vez dentro del festival, no se aceptarán pagos directos en efectivo ni con tarjeta, por lo que la pulsera será indispensable para cualquier consumo.

¿Qué pasa si te sobra saldo?

Al finalizar el festival, los usuarios que aún tengan dinero disponible en su pulsera podrán solicitar la devolución de ese monto. Es importante tomar en cuenta que no habrá reembolsos dentro del evento, ya que todo el proceso se realizará exclusivamente en línea una vez concluido el festival.

Las fechas y el acceso al formulario serán publicados posteriormente en los canales oficiales del evento y en los módulos de información.

¿Cómo solicitar tu reembolso?

Para recuperar el saldo restante, deberás seguir estos pasos:

Conservar tu pulsera Digicash, ya que necesitarás el número de folio ubicado en la parte trasera del chip. Ingresar a la plataforma oficial del festival y crear una cuenta cuando el sistema esté disponible. Registrar tus datos personales y bancarios, donde se realizará la transferencia del dinero.

Es fundamental que la información proporcionada sea correcta, ya que cualquier error podría impedir que el reembolso se complete.

Consideraciones importantes

El proceso de devolución no genera comisiones ni cargos adicionales .

no genera comisiones ni cargos . El depósito aparecerá con el nombre del evento como referencia .

. Si realizaste recargas en efectivo , también podrás solicitar la devolución a una cuenta bancaria durante el registro en línea.

, también podrás solicitar la devolución a una durante el registro en línea. En caso de pérdida de la pulsera, el saldo no podrá recuperarse, ya que es intransferible y no se repone.

En caso de necesitar asistencia con tu reembolso, nos puedes contactar vía redes sociales del festival o al correo: reembolsosOVG@oakviewgroup.com o consultar el sitio: www.remindgnp.mx

TG