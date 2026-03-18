David Faitelson pone una condición para pelear con Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale

Esta rivalidad data desde hace, aproximadamente, 20 años atrás, todo a causa de las distintas críticas que hacía el analista al jugador en su paso por el Club América, pero la situación escaló en marzo de 2003 en Veracruz, México.

En aquel momento ocurrió un suceso que pocos esperaban, y fue que Cuauhtémoc, a través de una ventana del vestidor de los Tiburones Rojos, golpeó a David Faitelson en el rostro .

Años pasaron entre mensajes, indirectas y comentarios por televisión entre uno y otro, hasta que, en 2019, tuvieron una especie de arreglo, donde incluso David bromeó sobre el momento, mismo que describió como una “caricia”, a lo que Cuauhtémoc entre risas le comentó que fue porque no pudo sacar el brazo al momento del impacto, si no hubiera sido un buen golpe.

¿Posible combate de la segunda edición de Ring Royal?

El pasado martes, Faitelson dio su opinión sobre el evento “Ring Royal”, organizado por Poncho de Nigris, y mencionaba que había sido un éxito por lo que genera ese tipo de atracción para el entretenimiento de la gente, al igual del estilo de “Supernova”, evento que fue narrado por el mismo Faitelson, por lo que Poncho le abrió la invitación a ponerse los guantes contra un viejo conocido, es decir, contra el mismísimo Cuauhtémoc Blanco.

Súbete con el @cuauhtemocb10 la segunda edición ? Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos ���� https://t.co/xufML3e8Od— Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 18, 2026

En primera instancia, el analista rechazó dicha propuesta porque comentó que respeta mucho a los boxeadores y no podría sentirse capaz de representar de buena manera el deporte, pero después de unas horas, el reconocido cronista deportivo aceptó el reto de subirse al ring contra el exfutbolista profesional y exgobernador de Morelos: Cuauhtémoc Blanco.

Todo esto a cambio de la módica cantidad de 10 millones de pesos , pero con destino a la fundación de Teletón México. Ahora el asunto queda en manos del organizador para saber si le dará al cronista deportivo la cantidad que pide. También se espera la respuesta de Cuauhtémoc ante la posibilidad de dicho enfrentamiento.

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