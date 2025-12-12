Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 12 al 14 de diciembre

Aries

La Rueda de la Fortuna está completamente a tu favor. Tu casa profesional brilla y se abren oportunidades que debes aprovechar al instante. El fin de semana es ideal para compras, ventas y negociaciones, siempre y cuando mantengas un balance adecuado entre ingresos y egresos. Todo fluye si tú lo permites.

Tauro

Donde pones el ojo, pones la flecha, y en estos próximos 4 o 5 días eso se acentúa. El triunfo y la abundancia laboral están contigo. Aprovecha este ciclo para avanzar profesionalmente y arreglar pequeñas diferencias comunicativas con amistades y familiares.

Géminis

Notas, acuerdos, convenios y firmas se marcan a tu favor. Este viernes es de fiesta, reuniones y celebraciones, pero también de oportunidades importantes: una junta o reunión laboral en la tarde podría abrirte puertas económicas y profesionales.

Cáncer

Estás planificando viajes o haciendo cambios en tu hogar: remodelaciones, mudanzas o mejoras. Más allá de eso, un reencuentro familiar llenará tu corazón de alegría durante el fin de semana. Momentos que nutren el alma.

Leo

Nada ni nadie te detiene, y este viernes lo dejarás muy claro. Júpiter te regala “varitas mágicas” para abrir puertas cerradas, y los planetas en Sagitario te impulsan a avanzar, brillar y hacer realidad tus sueños. Es tu momento.

Virgo

Tienes todo: fortaleza, entrega, inteligencia y la oportunidad frente a ti. La puerta está abierta, solo es cuestión de dar el paso que has pospuesto. Date permiso para disfrutar, consentirte y darte espacios personales este fin de semana.

Libra

Tu magnetismo natural se potencia. Este viernes y fin de semana estarás especialmente atractivo y carismático. Úsalo para avanzar en acuerdos o proyectos. Si tienes pareja, serán días intensos y pasionales; si no, una nueva relación sentimental podría nacer. Llegan buenas noticias laborales.

Escorpión

Tu intuición y dones espirituales están más desarrollados que nunca. Escucha a tus guías y actúa según esa voz interior. Venus y Marte te impulsan a avanzar hacia decisiones poderosas y muy favorables. La buena fortuna te acompaña.

Sagitario

El Sol, Marte, Venus y Mercurio están jugando a tu favor, abriéndote caminos de abundancia. Aunque la agenda esté saturada, delega y concéntrate en cosas nuevas. Es momento de hablar claro en tu entorno profesional y mostrar tu verdadero potencial.

Capricornio

Una propuesta laboral llega para darte un respiro enorme. Aunque traerá nuevas responsabilidades, también te dará libertad de acción y una mejoría económica que te brindará tranquilidad. Con esa paz podrás emprender proyectos nuevos y diferentes.

Acuario

Nadie te detiene. Tu intuición te guía hacia lugares y personas clave. Si tienes proyectos nuevos, busca asesoría profesional, pero escucha también tu voz interna. Todo lo relacionado con firmas, contratos o viajes se marca a tu favor.

Piscis

La justicia divina llega para ti. Algo que estaba detenido finalmente avanza y con rapidez. Este viernes y sábado se llenan de fiestas, reuniones y celebraciones familiares que harán que tu corazón rebose de alegría.

MF