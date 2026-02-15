Los Therian, son seres con características humanoides y animales que han captado la atención de los jóvenes, se han convertido en un fenómeno viral en redes sociales. La comunidad júvenil recrea su apariencia mediante cosplay, incorporando orejas, colas, maquillaje y vestimenta inspirados en estos personajes ficticios. TikTok, Instagram y X se llenan de videos e imágenes que muestran cómo los usuarios dan vida a los “Therian” fuera de la pantalla.

Creatividad y participación global

Desde lobos y zorros hasta conejos y tiburones, los cosplayers muestran transformaciones sorprendentes y muy detalladas. Los hashtags #TherianCosplay y #TherianChallenge se han vuelto populares, con tutoriales, comparaciones de antes y después, y videos que inspiran a otros a sumarse. La comunidad se ha consolidado como un espacio de creatividad sin límites donde los fans comparten talento y pasión por estos personajes.

Significado detrás de los “Therian”

El término “Therian” proviene de la idea de un ser bestia‑persona, combinando rasgos animales con características humanas. Esta dualidad ha incentivado a los cosplayers a experimentar con maquillaje, vestimenta y efectos especiales, buscando capturar la esencia de estos seres fantásticos.

A pesar de que podría tratarse de una simple caracterización, algo preocupante está sucediendo, ya que muchos jóvenes adoptan personalidades que se asemejan al animal que representan, asegurando que es su nueva identidad. Esto ha despertado el interés de expertos en psicología y, al mismo tiempo, genera desconcierto que incluso llega a inquietarlos.

Los “Therian” el nuevo fenómeno de internet

Los Therian no solo se limitan al juego o a la animación; su popularidad en redes demuestra cómo los personajes de ficción pueden trascender la pantalla y convertirse en fenómenos culturales. Fanpages, publicaciones virales y contenidos creativos muestran que la tendencia ha generado una comunidad global que celebra la creatividad, la diversión y la estética de los Therian.

Con su atractivo visual y su diseño único, los “Therian” se consolidan como uno de los fenómenos virales de cosplay más destacados de los últimos meses, combinando entretenimiento, creatividad y cultura digital.

