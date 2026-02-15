La astróloga y vidente Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para este domingo 15 de febrero, un día marcado por la reflexión, los ajustes personales y la toma de decisiones importantes en el ámbito sentimental y laboral.

Aries

La recomendación es actuar con prudencia. La impulsividad podría generar conflictos innecesarios, por lo que pensar antes de hablar será clave. En el terreno profesional, conviene analizar bien cada movimiento antes de asumir compromisos.

Tauro

Atraviesa un momento de estabilidad que debe aprovechar para organizar asuntos pendientes y fortalecer la seguridad emocional. Es un día favorable para convivir con la familia y planear proyectos a mediano plazo.

Géminis

La comunicación será determinante. Conversaciones que habían quedado pendientes podrían resolverse si se abordan con sinceridad. Escuchar con atención ayudará a evitar tensiones.

Cáncer

Encontrará un ambiente propicio para sanar relaciones y acercarse a sus seres queridos. La empatía y la disposición al diálogo permitirán mejorar vínculos que parecían distantes.

Leo

El enfoque está en las metas profesionales. Ajustar estrategias y visualizar objetivos a futuro permitirá consolidar avances. Es momento de pensar con visión y disciplina.

Virgo

Deberá prestar atención a su bienestar personal. Organizar ideas, descansar y priorizar la salud serán acciones necesarias para recuperar energía y claridad mental.

Libra

Tendrá la oportunidad de equilibrar emociones y tomar decisiones importantes, especialmente en el ámbito sentimental. Confiar en la intuición facilitará el camino.

Escorpio

Vive una etapa de transformación. Soltar resentimientos y pensamientos negativos abrirá espacio a nuevas oportunidades y a una energía más positiva.

Sagitario

Necesita ordenar pendientes y actuar con constancia. La disciplina será fundamental para cerrar asuntos que han quedado en pausa y avanzar con seguridad.

Capricornio

Deberá mantener firme su enfoque en el trabajo y confiar en su experiencia. Es un día adecuado para consolidar proyectos y demostrar liderazgo.

Acuario

Experimentará claridad mental para analizar su futuro. Pensar a largo plazo y evitar decisiones precipitadas ayudará a mantener estabilidad.

Piscis

Tendrá una jornada marcada por la sensibilidad. La introspección y la conexión con la intuición permitirán comprender mejor sus emociones y planear los siguientes pasos.

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, este domingo es ideal para dialogar con honestidad, cerrar ciclos y prepararse para nuevos comienzos.

Con información de Mhoni Vidente

