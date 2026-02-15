Domingo, 15 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY domingo 15 de febrero

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este domingo

Por: El Informador

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este domingo. ESPECIAL

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este domingo. ESPECIAL

Aries

Este domingo es ideal para apoyarte en tus amistades y contactos. Una conversación o reunión puede abrirte puertas importantes. Con la energía planetaria favoreciéndote en lo personal y profesional, aprovecha el día para planear y dar un paso firme hacia tus metas.

Tauro

Domingo para confiar plenamente en ti. Tienes fuerza, paciencia y determinación para lograr lo que te propongas. No permitas que comentarios externos te hagan dudar. Es un día perfecto para actuar y avanzar en algo que habías estado posponiendo.

Te recomendamos: Jimmy Kimmel se burla de republicanos que se quejan del show de Bad Bunny

Géminis

Después de una semana intensa, este domingo te invita a organizarte y delegar responsabilidades. Aprovecha para descansar, convivir con familia o amigos y recargar energía, porque vienen más proyectos y compromisos en puerta.

Cáncer

El domingo te encuentra con mayor claridad emocional. Comprendes que los cambios más importantes comenzaron dentro de ti. Es buen día para reflexionar sobre tus metas personales y reafirmar hacia dónde quieres dirigir tu energía.

Leo

Día ideal para revisar tus finanzas y planear nuevos proyectos. La prosperidad está de tu lado, pero organizarte será clave. También puedes darte un gusto pendiente o comenzar a diseñar un plan para emprender algo propio.

Virgo

Este domingo sentirás equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Situaciones que antes parecían estancadas empiezan a acomodarse. Confía en las oportunidades que se presentan y en las personas que llegan a apoyarte.

Libra

Es momento de liberarte de cargas innecesarias. El domingo te impulsa a tomar decisiones valientes y a perseguir tus sueños. Una reunión social o conversación importante podría ayudarte a visualizar nuevas oportunidades.

Escorpio

Hoy reconoce tu fortaleza. Al analizar lo que has vivido, notarás cuánto has crecido. El domingo trae oportunidades que pueden abrir nuevas puertas; siéntete merecedor de lo bueno que llega.

Sagitario

Tu espíritu aventurero se activa este domingo. Proyectos que parecían detenidos comienzan a avanzar. Es buen día para retomar ideas guardadas y planear nuevos comienzos con mayor confianza.

Capricornio

El domingo te invita a enfocarte solo en lo que deseas construir. Aléjate de pensamientos limitantes y personas negativas. Tienes liderazgo y capacidad para materializar tus planes; confía en tu visión.

Acuario

Reuniones, celebraciones y momentos agradables marcarán tu domingo. Permítete disfrutar y compartir con quienes amas. También es buen día para planear viajes, compras o nuevas metas personales.

Piscis

Deja atrás lo que ya no suma. Este domingo es para vivir el presente y enfocarte en tus propios deseos. Inicias una etapa más ligera y productiva; piensa primero en ti y luego comparte tus logros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones