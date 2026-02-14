La Oficina aterriza en Guadalajara con su elenco y promete risas muy mexicanas

La expectativa y la curiosidad se mezclaron con risas este sábado en Guadalajara, donde Fernando Bonilla y Elena del Río se reunieron con medios para adelantar detalles de La Oficina, la reinterpretación mexicana del fenómeno televisivo internacional que traslada el caos corporativo a una empresa familiar de jabones en Aguascalientes. Los actores enfatizaron que la producción tiene identidad propia y conecta con la cotidianidad laboral del país.

Inspirada en el concepto creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, la serie mantiene el estilo de falso documental y el humor incómodo que caracterizó a la versión británica, considerada una de las comedias más influyentes y con múltiples adaptaciones globales. Sin embargo, esta producción —dirigida y producida por Gaz Alazraki— traslada la acción a un entorno profundamente local, con dinámicas laborales reconocibles y referencias culturales cercanas.

Fernando Bonilla interpreta a Jerónimo Ponce III. EL INFORMADOR/A.NAVARRO

Bonilla encarna a Jerónimo Ponce III, heredero y gerente regional de “Jabones Olimpo”, un jefe bienintencionado, pero incapaz de liderar, cuya torpeza genera situaciones absurdas que el equipo debe sortear diariamente. El actor confesó para EL INFORMADOR que su primera reacción al enterarse del proyecto fue de rechazo.

“Cuando me enteré que iban a hacer una versión mexicana de The Office, pensé que iba a ser una catástrofe… soy muy fan de la versión original, o sea, de la británica. Dije: ‘No quiero ser partícipe de esa masacre’”.

Con el tiempo, su percepción cambió al conocer el proceso creativo y el enfoque de producción. Explicó que lo convenció el rigor detrás del casting y la seriedad del equipo.

“Todo me parecía que olía lo que tenía que oler esa cocina, que había mucha chamba atrás y que era un trabajo bastante serio… cuando me confirmaron sentí una enorme satisfacción y emoción”.

Elena del Río en el papel de Sofi Campos. EL INFORMADOR/A.NAVARRO

Por su parte, Del Río interpreta a Sofi Campos, responsable de atención al cliente y equivalente al icónico personaje de la secretaria observadora y sensible. Su reacción inicial también estuvo marcada por la presión del reto. “Terror”, dijo entre risas, antes de matizar que la emoción y el trabajo colectivo disiparon el nerviosismo. La actriz subrayó que el tono de la serie será distinto a lo que el público podría esperar si llega comparándola con otras versiones.

“Si van con expectativas de ver lo que se vio en Estados Unidos o la original, no lo van a ver… se van a reír de situaciones que viven todos los días y que son muy diferentes”.

La producción insiste en que no se trata de una copia, sino de una reinterpretación con personalidad propia. El relato se centra en el día a día de los empleados de la empresa, quienes deben sobrevivir a la desorganización del jefe y a la convivencia con compañeros de perfiles muy marcados, desde el área legal hasta sistemas, marketing o recursos humanos. La serie conserva elementos esenciales del formato —como el triángulo amoroso y la estética documental—, pero apuesta por un humor “completamente mexicano”.

El elenco reúne a figuras de la comedia nacional como Edgar Villa, Alejandra Ley, Armando Espitia, Areli González, Juan Carlos Medellín, Paola Flores, Guillermo Quintanilla, Rodrigo Suárez, Quetzalli Cortés, Arturo Vinales y Alexa Zuart, quienes dan vida a los peculiares trabajadores de la compañía.

La temporada completa se estrenará el 13 de marzo en Amazon Prime Video para Latinoamérica, Brasil y España, con todos los episodios disponibles desde el primer día.

