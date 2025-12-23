En horas recientes, autoridades de Estados Unidos confirmaron que Vince Zampella, cocreador de la saga "Call of Duty", falleció en un accidente de auto en Los Angeles . Te contaremos quién era este afamado y reconocido desarrollador que tiene de luto al mundo de los videojuegos y a sus fanáticos.

Zampella falleció a los 55 años luego de un accidente automovilístico registrado el domingo en la autopista Angeles Crest Highway, al norte de la ciudad de Los Angeles, en California.

Autoridades locales citadas por la NBC declararon que el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 horas, tiempo local, en un tramo montañoso de dicha carretera, dentro de la zona de Altadena y las montañas de San Gabriel.

El vehículo involucrado fue un Ferrari 296 GTS modelo 2026 que circulaba en dirección sur y que, por causas aún no esclarecidas, salió del camino, impactó contra una barrera de concreto y se incendió.

Según el reporte de la California Highway Patrol, el conductor quedó atrapado dentro del automóvil durante el incendio y murió en el lugar, mientras que un pasajero fue expulsado tras el impacto y falleció posteriormente en un hospital de la zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Vince Zampella era el conductor o el acompañante, ni se ha revelado la identidad de la segunda persona involucrada.

¿Quién fue Vince Zampella?

Vince Zampella fue una figura central en la evolución de los videojuegos de disparos en primera persona. Su nombre quedó estrechamente ligado al éxito de "Call of Duty", franquicia que redefinió el género bélico y se consolidó como una de las sagas más vendidas y rentables en la historia del entretenimiento digital.

Durante su etapa como director general de Infinity Ward , estudio responsable del primer "Call of Duty", Zampella ayudó a sentar las bases de un fenómeno cultural que trascendió el ámbito del videojuego . Posteriormente, en 2010, cofundó Respawn Entertainment, un estudio que rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque creativo y técnico.

Bajo su liderazgo, Respawn lanzó títulos de alto impacto como "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" y "Star Wars Jedi: Fallen Order", combinando innovación, éxito comercial y reconocimiento crítico. En 2017, Electronic Arts adquirió Respawn, consolidando a Zampella como uno de los principales líderes creativos dentro de la compañía.

Además, encabezó equipos internos de EA vinculados a la saga "Battlefield", otra de las franquicias emblemáticas del género bélico. Recientemente, había asistido a The Game Awards, donde “Battlefield 6” obtuvo el premio a Mejor Diseño Sonoro.

Más allá de los números y premios, Vince Zampella fue reconocido por su influencia en la forma de concebir los videojuegos modernos, especialmente en el desarrollo de franquicias, los juegos como servicio y las experiencias multijugador a gran escala.

Con información de SUN y EFE.

