Si quieres divertirte en compañía de la familia o con los más pequeños de casa, la película David ya se exhibe en las salas de cine de la ciudad.

David. ESPECIAL/ANGEL.

La trama se desarrolla en un reino gobernado por el miedo, donde el valor de un joven pastor despertará a una nación.

Cuando Goliat aterroriza a la nación, David, un joven pastor armado solo con una honda, piedras y una fe inquebrantable, da un paso al frente. Perseguido por el poder y guiado por su propósito, su camino prueba los límites de lealtad, amor y coraje hasta una batalla, no sólo por la corona, sino por el alma de un reino.

David. ESPECIAL/ANGEL.

David se enfrentará a un gigante y a la oscuridad que se oculta en él, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la confianza y no del poder.

La clásica historia de “David contra Goliat” es llevada nuevamente al cine, ahora en una versión animada de fino acabado visual. No te la pierdas.

David

De Phil Cunningham y Brent Dawes.

Sudáfrica, 2025.

XM