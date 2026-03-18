Disney revela fecha de estreno de "Lilo & Stitch 2" y "Los Increíbles 3"

The Walt Disney Company anunció este miércoles el estreno de la versión live action de “Lilo & Stitch 2” y de “Los Increibles 3”, programadas para llegar a los cines el 26 de mayo y el 16 de junio de 2028, respectivamente.

Ambas producciones formarán parte de la cartelera de verano del estudio, que también alista el regreso de "Monsters Inc 3” la pantalla grande ese mismo año, consolidando una apuesta fuerte por sus franquicias más populares.

La secuela de “Lilo & Stitch” bebe del éxito de la primera entrega, que se estrenó en todo el mundo el pasado 23 de mayo y estableció un nuevo hito como el estreno más taquillero en un fin de semana de cuatro días -el del Día de los Caídos- en la historia de Estados Unidos.

La película, basada en la cinta de animación del mismo nombre estrenada en 2002, narra la historia de una niña hawaiana solitaria que se hace amiga de un extraterrestre fugitivo que le ayuda a reconstruir los lazos con su familia.

Our 'ohana is back �� #LiloandStitch2 is coming to theaters May 26, 2028! pic.twitter.com/2CT3jNoofm— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 18, 2026

La trama de la tercera entrega de “Los Increíbles" por su parte, se mantienen en secreto, aunque seguirá el hilo de la pareja de superhéroes Bob y Helen Parr, también conocidos como Mr. Increíble y Elastigirl, que intentan vivir una vida normal en los suburbios con sus tres hijos después de que el gobierno prohibiera los superpoderes.

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NA