Pedro Sola fue uno de los famosos que iba a bordo del avión rumbo a Seúl (Corea del Sur) que tuvo que regresar a México luego de un inconveniente. En una charla con "Ventaneando", el famoso reveló que no quiso continuar el viaje cuando los pasajeros fueron trasladados a una nueva unidad más segura pues, para él, el incidente fue una señal de que no debía emprenderlo.Fue este sábado 23 de mayo del 2026 cuando el "Tío Pedrito" y un grupo de influencers tomaron un vuelo con destino a Corea patrocinado por una agencia de viajes mexicana y, aunque parecía una aventura prometedora para el conductor, prefirió quedarse en su casa luego del inconveniente que sufrió el aparato.El avión despegó y, su primera parada fue en Monterrey -como explicó el conductor-, en donde cargaron gasolina y, a la altura de Chihuahua y Texas, uno de los sobrecargos informó a Sola, antes que a nadie, que tendrían que volver a México para abordar otro avión, esto debido a que uno de los parabrisas del piloto se rompió. "Ah pues muy padre, nos trepamos al avión, muy agradables todos y, de repente, sirvieron la comida y rápido la recogieron, yo me levanté al baño y un sobrecargo me dice 'ay, Pedrito, fíjese que nos vamos a regresar a México', '¿Cómo, por qué?' le dije, 'es que se rompió el parabrisas (contestó), pero no vaya a decir nada hasta que les digan' ", le solicitó.Cinco minutos más tarde, los otros pasajeros, entre ellos, Celia Lora, Lolita Cortés, "la Bebeshita", Vanessa Claudio, Vanessa Labios 4K, Roger González y Kunno se enteraron de lo que estaba pasando y, aunque el piloto les indicó que se trataba de un percance controlado, hubo algunos que experimentaron pánico. Y si bien Pedrito no tuvo ataques de miedo, en "Ventaneando" reconoció que, luego de advertir lo que estaba pasando, no pudo conciliar el sueño -eran las 2:00 am- y tampoco continuó a gusto pues el incidente lo incomodó mucho.Por ello, cuando el avión aterrizó de nuevo en la Ciudad de México, el conductor ya no quiso tomar el nuevo vuelo y optó por volver a casa. "Nos dijeron 'vamos a cambiar de avión, para que se vayan tranquilos', ahí venimos a México, llegamos cinco de la mañana y, cuando bajamos a migración yo fui a donde se reclaman las maletas y me fui a mi casa, yo ya no me pude dormir, ya estaba medio incómodo", reconoció."Yo por si las dudas dije 'ya, adiós', hubiera aguantado perfecto llegar hasta allá, ¿pero cómo que se descompone el avión? Nunca me había pasado en la vida, así que dije no, ¿saben qué?, adiós", concluyó.JM