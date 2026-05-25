Auditorio Telmex: Cartelera del 25 al 31 de mayo

El Auditorio Telmex es, indiscutiblemente, uno de los recintos más emblemáticos de Guadalajara, y esta semana despide mayo con una programación cargada de grandes talentos conocidos internacionalmente , cuya trayectoria destaca no solo por sus aportaciones a sus respectivos géneros, sino también porque se han convertido en algunas de las voces favoritas del público.

Durante la última semana del mes, el recinto buscará consolidar su lugar como uno de los principales puntos de encuentro para los tapatíos, donde el entretenimiento, la música y la diversión se fusionan para ofrecer noches llenas de recuerdos inolvidables.

Con casi 20 años de historia al servicio de la audiencia de Guadalajara, el Auditorio Telmex sabe perfectamente cómo ofrecer espectáculos de alto nivel capaces de despertar las emociones más profundas de los asistentes. Este lugar ha sido testigo de lágrimas, sonrisas, carcajadas, emoción, nervios y muchos otros sentimientos de quienes se permiten vivir experiencias únicas desde sus butacas.

Las historias, las estrellas y los reencuentros musicales que alberga este recinto se han convertido en la justificación perfecta para ganarse el reconocimiento no solo de la ciudad, sino de todo el país, pues aunque fue creado por y para las personas de Jalisco, el Auditorio Telmex ya es reconocido nacionalmente por su compromiso con la industria musical, artística y del entretenimiento.

Así que si esta semana te interesa formar parte de alguno de los eventos programados en este recinto tan especial, a continuación te compartimos la cartelera completa disponible para los últimos días de mayo.

Eventos y conciertos en el Auditorio Telmex del 25 al 31 de mayo

Para cerrar el mes de la mejor manera, la cartelera cuenta con una selección de g randes artistas que se encargarán de poner en alto el nombre del recinto con éxitos que durante años han dominado las listas de popularidad. Esta semana llegan los siguientes espectáculos:

Myke Towers

El cantante y compositor puertorriqueño, reconocido como una de las figuras más importantes del reguetón y el trap latino en la actualidad, llegará a Guadalajara con un show cargado de energía, ritmos urbanos y algunos de sus mayores éxitos como “Lala”, “Diosa” y “La Falda”.

Fecha: Miércoles 27 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

Cristian Castro

El icónico intérprete mexicano de baladas románticas y pop latino regresará al escenario del Auditorio Telmex para reencontrarse con sus seguidores a través de canciones que han marcado generaciones, entre ellas “Azul”, “Por Amarte Así” y “Lloviendo Estrellas”.

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $750 - $3 mil 950

Cornelio Vega y T3R Elemento

Las agrupaciones, reconocidas dentro del regional mexicano y los corridos contemporáneos, prometen una noche llena de música norteña y temas que se han convertido en favoritos del público, consolidándose como referentes del género entre las nuevas generaciones.

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

También puedes leer: Los Pericos dejan en Guadalajara un pedazo de su historia

Con esta programación, el Auditorio Telmex se prepara para cerrar mayo con una semana llena de música, emociones y conciertos que prometen reunir a miles de fanáticos en uno de los recintos más importantes de Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP