Versiones aseguran que la producción de "Ventaneando" ya no quiere a Pedro Sola como conductor, debido a que últimamente ha hecho comentarios que han incomodado al público, pues ha calificado a algunas de sus compañeras con adjetivos despectivos, así como ha evidenciado sus supuestas posturas clasistas .

"Pedrito", junto con Pati Chapoy, son dos de los conductores más longevos del programa, pues han formado parte de él, desde su primera emisión, en 1995.

A lo largo de los años, consiguió crear muy buena mancuerna con la periodista mexicana y no sólo eso, sino que han cultivado una gran amistad fuera del estudio.

Precisamente, sería por esa amistad por la que, aparentemente, Chapoy ha salido en defensa del conductor en los últimos días, según lo relata "TV Notas".

De acuerdo con la revista de circulación nacional, los comentarios que Sola hace en el programa han comenzado a incomodar a la producción, que estaría recibiendo muchas quejas por parte de la audiencia por la forma de ser de Pedrito.

El artículo sugiere que fue a raíz de la ocasión en que Pedrito se refirió a Linette Puente como una "m*mona" y a Mónica Castañeda como una persona "naca", que se desató el problema .

Pedro siempre se ha caracterizado por los comentarios, sin filtro, que emite, pero pareciera que sus juicios ya no empatan con el público actual, que supuestamente lo ha criticado por la forma tan obvia en que evidencia su postura clasista.

Otro de los episodios que aseguran que había molestado a la producción, tuvo lugar hace unos días, cuando Álex Montiel, "el Escorpión Dorado", visitó "Ventaneando", pues Sola se negó a permanecer en el foro mientras en influencer era entrevistado, debido a que no es una persona de su agrado.

Esto generó el disgusto del equipo, sin embargo, la revista destaca que fue Chapoy quien medió para que Pedrito no tuviera que atravesar una llamada de atención.

Tras estos acontecimientos -aseguran- que, de haber otra situación de esta índole, la producción tomaría la decisión de prescindir de sus servicios .

Pedro apareció en pantalla desde que grabaron el programa piloto, en el invierno de 1995.

Sola fue convocado por la productora del programa, Carmen Armendáriz, que conocía gracias a la amistad que sostenía con su madre, la señora Carmelita Pardo, con la que se reunía en su casa para ver las telenovelas y conversar acerca de su trama.

A Armendáriz le gustaba tanto la forma en que Pedrito emitía su juicio que, cuando echó a andar el proyecto, lo contempló inmediatamente para que formara parte de él.

"Le gustaba como comentaba yo los programas de televisión; nos sentábamos a comer y yo opinaba lo que veía en la televisión, a ella le gustaba y me decía: 'Algún día vamos a hacer un programa de crítica de la televisión', (luego) me habló y me dijo: 'Vamos a hacer el piloto de un programa y quiero que vayas', me dijo Carmela: 'Tú conversa, como haces conmigo en la casa'", contó Sola a Chapoy, cuando revivieron la primera emisión del programa.

En otra entrevista con Pati, el conductor reveló que aparecer en el programa lo mantenía activo y con deseos de realizar sus rutinas día a día: "Yo puedo llegar aquí, a lo mejor, triste, deprimido, con dolor de garganta, con dolor de estómago, pero la televisión es mágica, me siento a hacer 'Ventaneando' y los males se me pasan, se me olvidan, es algo que, de alguna forma, me mantiene vivo y me mantiene feliz, porque diario en la mañana me tengo que levantar, bañar, afeitar, arreglar porque tengo que venir a hacer un programa, donde trato de dar lo mejor de mí, que lo disfruto".

