Verónica Castro acepta que se enojó con Cristian Castro por... ¡mentiroso!

Verónica Castro está molesta con su hijo Cristian Castro por haber mentido sobre el supuesto romance con la productora musical Victoria Kühne. La actriz de 73 años admitió que una vez más su hijo le mintió a los medios, y no solo a ellos como ha pasado en otras ocasiones, sino que esta vez también le mintió a ella.

"Le vio la cara a todos como siempre", se lamentó la famosa en una charla con el programa "Ventaneando".

La actriz, que será madrina de la puesta en escena "No te vayas sin decir adiós", no sabe qué fue lo que pasó entre Cristian y Victoria, pero sospecha que sí comenzaron un romance pero él, seguramente, se echó para atrás.

"Yo no sé, yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás... sí es tonto, esta mujer tiene lo que quiere, abre la boca y tiene lo que se le da la gana, tiene dos Grammys, la única mujer de México que tiene Grammys americanos como productora", dijo incrédula.

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Verónica Castro revela que Cristian no fue a verla en el Día de las Madres

Verónica Castro también está molesta con su hijo Cristian porque en el recién celebrado Día de las Madres no la felicitó, no la llamó por teléfono, aunque sí le mandó unas flores , las cuales no le hicieron ninguna gracia a la también conductora.

Castro confesó que quedó como estúpida ante los medios cuando confirmó el nuevo romance con su hijo, y aclaró que si lo hizo fue por lo que vio publicado en redes al respecto.

"No me habló el Día de las Madres, me mandó unas p1nch3s florecitas...estoy muy enojada, imagínate, yo también quedo bien mal porque la prensa también me está preguntando a mí un montón de cosas, quedo yo como idiota, y la verdad sí quedé como idiota porque yo también voy y lo digo", expresó.

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Verónica confesó que es verdad lo que Cristian dijo sobre que no están en su mejor momento como madre e hijo , pues precisó que ella lo regaña porque alguien tiene que decirle que no está haciendo bien las cosas.

"Las cosas que están mal se las tengo que decir porque soy su mamá; yo le hablo crudamente, le digo sus verdades de frente", concluyó.

JM