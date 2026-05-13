Netflix tiene nuevos contenidos este miércoles 13 de mayo, los cuales ya se pueden ver en la plataforma de streaming con mayor alcance en el mundo. Revisa cuáles son las historias de cada uno y elige la de tu preferencia. Disfruta desde tu espacio favorito tu momento de ocio audiovisual.

Gallitos: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Gallitos: Temporada 2

Es una serie de comedia de los Países Bajos que a partir de hoy se puede ver su segunda temporada en Netflix. La trama sigue la historia de Mike, Ivo, Daan y Greg, cuatro amigos neerlandeses en sus cuarenta que se sienten perdidos en el nuevo mundo de empoderamiento femenino. A través del humor, la historia muestra los esfuerzos de cada uno por salvar lo que queda de sus relaciones y sus carreras, a la vez que lidian con una crisis de masculinidad.

El Autobús: La huelga de la selección francesa. ESPECIAL/NETFLIX.

El Autobús: La huelga de la selección francesa

Es una película documental deportiva que ya está disponible en Netflix. El documental que explora la controversia que rodeó a la selección francesa de futbol en la Copa Mundial de 2010 y la huelga que se robó los titulares.

Entre padre e hijo

Es una serie mexicana de drama y thriller que se estrena en Netflix. En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada empieza a desmoronarse cuando su visita a la hacienda familiar de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro. Con las actuaciones de Pamela Almanza, Erick Elías, Graco Sendel, Natalia Plascencia, Carmen Delgado, Paulina Ruiz Menéndez.

XM