¡Nunca es tarde! Cristian Castro termina la prepa a los 51 años; va por una carrera

Cristian Castro ya terminó la preparatoria y, como todos los demás estudiantes, el cantante también celebrará su graduación... ¡pero eso no es todo! El "Gallito Feliz" se quedó tan enamorado de los estudios ya desea continuar con su formación, ahora como alumno de un programa de estudios profesional de licenciatura... ¡qué tal!

¿Cuándo terminó Cristian Castro la preparatoria y qué sigue para él?

Fue en "Ventaneando" que, una de las profesoras de Castro, Carmina Quevedo, dio a conocer que el famoso ya ha concluido sus estudios medios superiores, y si bien no especificó cuánto tiempo le llevó completarlos, la realidad es que fue en marzo del 2025 cuando el hijo de Verónica Castro comenzó a reanudar sus estudios truncos volviendo a la secundaria.

"El 13 de abril nuestro estudiante, Cristian Castro, se ha convertido en egresado de sus estudios de preparatoria" , expresó la maestra para el programa de espectáculos.

Cuando retomó la etapa académica, hace un año, el cantante de "Azul" describió la experiencia como un "reencuentro lindo con el estudio" y ahora ya aspira con estudiar una licenciatura, como dijo al vespertino:

"Estoy ya con muchas ganas de poder entrar a mi universidad", reconoció.

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¿Qué licenciatura cursará Cristian Castro?

Para que Castro elija la profesión más afín a sus aptitudes, su coordinadora académica se encargará de evaluar qué carreras le sugerirá para que tome una decisión.

"Lo estamos guiando para que pueda tomar la mejor decisión de carrera; ojalá el ejemplo de Cristian pueda servir para todas esas personas que desean realizar sus estudios de bachillerato o continuarlos".

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Mientras Castro espera como sus otros compañeros a celebrar su graduación , agradeció a su madre, la actriz Verónica Castro, por su apoyo, pues confesó que fue ella quien lo alentó para retomar sus estudios, los cuales tuvo que truncar cuando era sólo un adolescente por priorizar su carrera como cantante.

"Me sentí muy motivado por ella, pero, sobre todo, en deuda y con toda la familia", concluyó Cristian... ¡enhorabuena!

JM