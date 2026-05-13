Tributo al rey con banda: Lanzan álbum de duetos con Vicente Fernández

El legado de "El Charro de Huentitán", Vicente Fernández vuelve a tomar fuerza. Este jueves 14 de mayo es el lanzamiento de "Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1", un álbum que reúne algunas de las canciones más emblemáticas del intérprete vernáculo en duetos póstumos junto a figuras actuales del regional mexicano.

El proyecto, autorizado por la familia Fernández en colaboración con Sony Music, está respaldado por un cuidadoso trabajo de producción, que estará disponible en plataformas digitales con 12 nuevas versiones construidas a partir de la voz original de Chente.

Durante la presentación oficial del disco, Vicente Fernández Jr. destacó que este material representa un sueño cumplido para la familia, especialmente porque se trabajó respetando la esencia artística de su padre.

“Fue un concepto maravilloso para mí, primero que nada, que mi madre me dio la oportunidad y la confianza”, expresó. “Aunque son canciones éxito de la música de mi padre, lo único que se utilizó fue la voz original, porque se entregó cada tema a cada colaborador para que con su equipo de trabajo, productores, directores musicales y músicos personales hicieran el arreglo”.

El resultado, aseguró, es una producción completamente nueva. “Todo esto es una producción nueva del uno al 100”, afirmó el también director ejecutivo del proyecto, quien reconoció el trabajo conjunto de Sony Music, el supervisor musical Manuel Cuevas y los artistas invitados.

EL INFORMADOR.

"Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1" reúne grandes colaboraciones

El disco reúne colaboraciones con nombres como Alejandro Fernández, Christian Nodal, Edén Muñoz, Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva, Yuri, Ángela Aguilar, El Fantasma, Josi Cuen y Jorge Medina y Los Recoditos.

Para el supervisor musical Manuel Cuevas, la idea de escuchar a Vicente Fernández acompañado de banda sinaloense no era nueva. Recordó que hace años se propuso al cantante grabar un disco bajo este formato, aunque en ese momento el intérprete decidió no hacerlo por respeto a la logística de sus presentaciones en vivo.

“Don Vicente siempre fue muy respetuoso de su público. Él decía: ‘¿Cómo voy a hacer para llevar una banda y un mariachi? Si con el mariachi le sufro, cargar una banda iba a ser muy complicado’”, compartió Cuevas.

Vicente Fernández Jr. también aprovechó para desmentir la idea de que su padre no simpatizaba con la música de banda. “Es un concepto equivocado que se ha dado malamente en internet. Si no le hubiese gustado, no hubiera querido hacer un disco en banda”, señaló. “Mi padre era fanático también de la música regional, del norteño y de la música de banda”.

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Uno de los mayores retos del proyecto fue digitalizar antiguos masters grabados en cinta para reconstruir los duetos con tecnología actual. El proceso tomó alrededor de 16 meses y, según Cuevas, cada artista tuvo libertad creativa para reinterpretar las canciones.

“Lo que les encantó fue que se les dio libertad para trabajar como cada artista quiso y por eso cada canción tiene personalidad propia”, explicó.

Por su parte, Cuquita Abarca, viuda del cantante, no ocultó la emoción al escuchar por primera vez el dueto entre Vicente y Alejandro Fernández en “El Rey” en vivo, durante un show de "El Potrillo". “Me dio mucha emoción escucharlo y escuchar la voz de Vicente… lloré”, confesó. “Me emocionó mucho y me encantó”.

Además, dijo que su Vicente estaría muy orgulloso del resultado de este primer álbum que es un concepto que seguirá ofreciendo más colaboraciones. Incluso Cuquita dijo que también en su momento sus nietos Camila y Alex Fernández podrían también ser parte de este proyecto.

El álbum incluye temas como “Estos Celos”, “Mujeres Divinas”, “Lástima que Seas Ajena” y “Volver, Volver”, ahora renovados con arreglos de banda. Además, la familia adelantó que existen canciones inéditas grabadas por Vicente Fernández, por lo que su legado musical podría seguir creciendo por muchas generaciones más.

“Hay música de Don Vicente Fernández para muchas generaciones más”, concluyó Vicente Jr., dejando también abierta la opción de generar otros proyectos en torno a la figura de su padre luego de que se le preguntara si les interesaría desarrollar un holograma para conciertos como el de Gustavo Cerati para la gira con Soda Stereo. Sin embargo, por el momento no hay nada en concreto más que darle continuidad al catálogo de Vicente, tanto de sus éxitos como de los temas inéditos que dejó.

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