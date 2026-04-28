Tras varias semanas de expectativa, este martes Ariana Grande finalmente anunció su nuevo álbum de estudio, titulado "Petal", y confirmó su fecha de lanzamiento.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la cantante estadounidense informó que su octavo álbum de estudio se estrenará el próximo 31 de julio, lo cual coincidirá con el desarrollo de su gira mundial "The Eternal Sunshine Tour". Con este mensaje también se dio a conocer la portada del disco, en la que aparece el rostro de la cantante sonriendo en escala de grises.

En las últimas semanas, la artista había dado pistas sobre el álbum sucesor de "Eternal Sunshine" al compartir fotografías desde el estudio de grabación y jugar con el número ocho, lo que incrementó las especulaciones entre los fanáticos sobre la proximidad de un anuncio oficial.

La intérprete de "We Can’t Be Friends" señaló que este nuevo álbum está "lleno de vida", ya que crece "entre las grietas de algo frío, duro y desafiante".

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Fechas oficiales de "The Eternal Sunshine Tour"

Cabe recordar que, tras siete años sin este tipo de actividad, la cantante estadounidense regresará a los escenarios con su gira "The Eternal Sunshine Tour" el próximo 6 de junio.

Oakland, CA – Oakland Arena – 6 y 9 de junio

Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena – 13 y 14 de junio

Los Ángeles, CA – Kia Forum – 17 y 19 de junio

Austin, TX – Moody Center – 24 y 26 de junio

Sunrise, FL – Amerant Bank Arena – 30 de junio y 2 de julio

Atlanta, GA – State Farm Arena – 6 y 8 de julio

Brooklyn, NY – Barclays Center – 12, 13, 16 y 18 de julio

Boston, MA – TD Garden – 22 y 24 de julio

Montreal, QC – Bell Centre – 28 y 30 de julio

Chicago, IL – United Center – 3 y 5 de agosto

Londres, UK – The O2 Arena – 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto

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¿Cuáles son los discos de Ariana Grande?

Your Truly (2013)

My Everything (2014)

Dangerous Woman (2016)

Sweetener (2018)

Thank U, Next (2019)

Positions (2020)

Eternal Sunshine (2024)

Petal (2026)

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MB