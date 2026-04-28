Tras varias semanas de expectativa, este martes Ariana Grande finalmente anunció su nuevo álbum de estudio, titulado "Petal", y confirmó su fecha de lanzamiento.Por medio de una publicación en sus redes sociales, la cantante estadounidense informó que su octavo álbum de estudio se estrenará el próximo 31 de julio, lo cual coincidirá con el desarrollo de su gira mundial "The Eternal Sunshine Tour". Con este mensaje también se dio a conocer la portada del disco, en la que aparece el rostro de la cantante sonriendo en escala de grises.En las últimas semanas, la artista había dado pistas sobre el álbum sucesor de "Eternal Sunshine" al compartir fotografías desde el estudio de grabación y jugar con el número ocho, lo que incrementó las especulaciones entre los fanáticos sobre la proximidad de un anuncio oficial.La intérprete de "We Can’t Be Friends" señaló que este nuevo álbum está "lleno de vida", ya que crece "entre las grietas de algo frío, duro y desafiante".Cabe recordar que, tras siete años sin este tipo de actividad, la cantante estadounidense regresará a los escenarios con su gira "The Eternal Sunshine Tour" el próximo 6 de junio.Oakland, CA – Oakland Arena – 6 y 9 de junioLos Ángeles, CA – Crypto.com Arena – 13 y 14 de junioLos Ángeles, CA – Kia Forum – 17 y 19 de junioAustin, TX – Moody Center – 24 y 26 de junioSunrise, FL – Amerant Bank Arena – 30 de junio y 2 de julioAtlanta, GA – State Farm Arena – 6 y 8 de julioBrooklyn, NY – Barclays Center – 12, 13, 16 y 18 de julioBoston, MA – TD Garden – 22 y 24 de julioMontreal, QC – Bell Centre – 28 y 30 de julioChicago, IL – United Center – 3 y 5 de agostoLondres, UK – The O2 Arena – 15, 16, 19, 20 y 23 de agostoEn momentos más información…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB