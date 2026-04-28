La película de Netflix, "México 86'", dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, quien también tendrá un papel en la película, aborda cómo nuestro país obtuvo la sede del Mundial.

En la historia, aparece Emilio Azcárraga Milmo, interpretado por Daniel Giménez Cacho.

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¿De qué trata la película "México 86'"?

La trama gira en torno a cómo el personaje de Luna “Martín de la Torre”, busca convencer a Emilio Azcárraga Milmo, entonces presidente de Televisa, interpretado por Daniel Giménez Cacho, de apoyar la candidatura para que el país fuera sede del Mundial. La producción lo presenta como "el hombre más poderoso de México", una figura clave en la organización.

"Tuve que romper varias reglas y vivir al borde de la tarjeta roja", comentó el propio actor.

La cinta también muestra el contexto político y empresarial de la época. El relato incluye la presión internacional, la logística y las decisiones que marcaron la realización de la Copa Mundial de 1986 en México.

“México 86” podría enfrentarse a demanda

Pero más allá de la trama, el filme podría enfrentar una demanda por el uso de la imagen del fundador de Televisa. En México, el derecho a la propia imagen protege incluso a personas fallecidas cuando hay afectación a herederos o marcas.

El uso con fines comerciales puede derivar en demandas por daño moral. Cabe recordar que Issabela Camil llegó a los tribunales por el uso no autorizado de su identidad en "Luis Miguel, la serie".

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Además, está el antecedente de Sandra Ávila, "La Reina del Pacífico", quien ganó una demanda contra Netflix y Telemundo por el uso indebido de su imagen en "La reina del sur".

La posibilidad de una demanda por parte de Televisa no es descabellada. En el pasado, representantes de la televisora han realizado requerimientos notariales para detener el uso de sus contenidos en plataformas. El argumento sería que la explotación de la imagen de Azcárraga afecta la marca y reputación de la empresa.

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AS