Aquellos aficionados al cine fantástico o al cine oriental, la película Exit 8 es para ti, por lo que es ideal para disfrutar en tu sala de cine favorita.

Exit 8. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Basada en el exitoso videojuego epónimo creado por Kotake Create. Un hombre atrapado en un interminable pasillo estéril de un metro busca la Salida 8.

Las reglas de búsqueda son simples: No pases por alto nada, aunque parezca ordinario. Si descubres una anomalía, regresa inmediatamente. Si no, continúa. Puedes salir la Salida 8.

Exit 8. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Pero incluso un simple error puede llevarlo de vuelta al principio ¿logrará alcanzar su objetivo y escapar de este corredor infinito?

Exit 8 se estrenó en las icónicas Midnight Screenings del Festival de Cannes; además, se proyectó en grandes festivales como Sitges, Rotterdam, Busan y Toronto.

Exit 8

(8-ban deguchi)

De Genki Kawamura.

Con Kazunari Ninomiya, Yamoto Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase, Hirota Ôtsuka.

Japón, 2025.

XM