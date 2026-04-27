Lunes, 27 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Exit 8”

Los aficionados al cine japonés en la cartelera de cine se encuentra la película Exit 8

Por: Xochitl Martínez

"Exit 8" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Aquellos aficionados al cine fantástico o al cine oriental, la película Exit 8 es para ti, por lo que es ideal para disfrutar en tu sala de cine favorita.

Exit 8. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Basada en el exitoso videojuego epónimo creado por Kotake Create. Un hombre atrapado en un interminable pasillo estéril de un metro busca la Salida 8.

Las reglas de búsqueda son simples: No pases por alto nada, aunque parezca ordinario. Si descubres una anomalía, regresa inmediatamente. Si no, continúa. Puedes salir la Salida 8.

Exit 8. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La posesión de la momia”

Pero incluso un simple error puede llevarlo de vuelta al principio ¿logrará alcanzar su objetivo y escapar de este corredor infinito?

Exit 8 se estrenó en las icónicas Midnight Screenings del Festival de Cannes; además, se proyectó en grandes festivales como Sitges, Rotterdam, Busan y Toronto.

Exit 8

(8-ban deguchi)

De Genki Kawamura.

Con Kazunari Ninomiya, Yamoto Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase, Hirota Ôtsuka.

Japón, 2025.

XM

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