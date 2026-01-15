Euphoria 3: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el primer capítulo de la temporada?

Una de las series de televisión más aclamadas de los últimos años, Euphoria, está de regreso con una nueva temporada tras un par de años de espera, hecho que tiene a miles de fanáticos emocionados por conocer la continuación de la historia que sigue a los personajes de Rue, Cassie, Jules, Maddy y Nate.

Con una propuesta arriesgada que pretende ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida de los protagonistas, la trama dará un salto temporal para reencontrar a los entrañables adolescentes ahora en su etapa adulta, aunque aún lidiando con las consecuencias de las decisiones del pasado.

El primer vistazo de la serie, publicado este miércoles, muestra cómo la narrativa se transformará en algo mucho más serio e impactante, ya que, a diferencia de las entregas anteriores, los conflictos parecen marcar un punto definitivo en la vida de los personajes, problemas que no se borran al salir de la preparatoria.

El tráiler muestra a Rue en medio de una lucha con narcotraficantes, la boda de Cassie y Nate, y una aparición especial y sorpresiva de la cantante española Rosalía, quien participará como bailarina exótica.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Euphoria?

Zendeya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi, Eric Dane, Maude Apatow, Martha Kelly, Colman Domingo y Chloe Cherry, regresan a la pantalla dando vida al icónico elenco de Euphoria, cuya tercera temporada se estrenará el 12 de abril de 2026, según indican algunos medios alrededor de las 7:00 pm hora de México.

La nueva entrega de la serie de Sam Levinson, mostrará a los personajes cinco años después del término de la segunda temporada.

Este adelanto da un guiño a lo que se puede esperar de los nuevos capítulos, mostrando cómo cada personaje está tomando vidas con caminos distintos -Rue vive en México pagando su deuda a Laurie, Jules se está estableciendo como artista, Maddy trabaja en una agencia de talentos en Hollywood, Cassie es creadora de contenido para adultos- y prometiendo regresar el caos y el drama característico de la trama.

