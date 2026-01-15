El próximo 17 de enero, la banda tapatía Troker celebrará 22 años de trayectoria con un concierto en el C3 Stage de Guadalajara, acompañada por Hip Horns Brass Collective, agrupación originaria de Barcelona que realizará una fecha única en la ciudad antes de continuar su gira por Estados Unidos. La presentación coincide con una nueva etapa para el grupo, marcada por el regreso a los escenarios, la reincorporación de integrantes y el lanzamiento de música inédita.

En entrevista con EL INFORMADOR, Tiburón Santillanes, saxofonista de Troker, reflexionó sobre el contexto en el que surgió la banda y sobre la evolución de la escena del jazz en Guadalajara a lo largo de más de dos décadas. El músico recordó que, a inicios de los años 2000, el jazz atravesaba un momento complejo, aunque nunca desapareció de la ciudad.

“Cayó en un bache, sin embargo, siempre hubo bares de jazz. Estaba el Gato Verde, el bar de Charlie de la Torre por Federalismo, grupos como Trío Vía Libre o Tanaka con sus proyectos. Siempre hubo una escena, pero por ahí de los 2000 empezó a surgir algo más hacia el funky, el jazz y el soul, que fue donde Troker se logró meter”.

Santillanes explicó que Troker se fue configurando a partir de músicos que llegaron a Guadalajara desde otros proyectos. Frankie Mares, Samo González y DJ Rayo arribaron a la ciudad tras formar parte de Eva Malva, una banda con una base más cercana al rock progresivo. En la búsqueda de estabilidad económica, comenzaron a tocar de manera constante en distintos bares, lo que permitió el desarrollo de un sonido propio.

“Ellos llegaron a Guadalajara buscando tocar y les dan temporadas en bares. Uno de ellos fue el Café Candela, donde afortunadamente seguimos tocando todos los martes; luego los miércoles en La Santa, por Chapultepec. Con Sara Valenzuela se hicieron sesiones de solo jazz en el Calavera del Che Bañuelos. Así se logró llenar la semana y fue un éxito por este sonido raro que traíamos”.

Ese proceso estuvo marcado por la improvisación y la exploración musical. Santillanes señaló que los integrantes no provenían estrictamente del jazz, sino de géneros como el funk, el ska o el reggae, lo que definió la identidad inicial del grupo.

“Lo que quisimos hacer con Troker al inicio fue improvisar mucho, hacer un jam, que fuera algo jazz y aprender a tocar jazz. Veníamos de tocar funky, ska y reggae. Nos invitan a ser parte de Troker con esta libertad de explorar y hacer cosas”.

En ese contexto, Troker encontró afinidades con otros proyectos que, a principios de los 2000, impulsaban una renovación del jazz en la ciudad. Entre ellos, Santillanes recordó a Three Mother Funkers, encabezada por Alejandro Saat, como parte de una generación que compartía espacios y públicos.

El saxofonista destacó el papel de Sara Valenzuela como una figura clave para el crecimiento de la escena y para la proyección de la banda, no solo a nivel local, sino también internacional.

“Le debemos mucho a Sara Valenzuela. En esa etapa empezó a traer bandas internacionales como Sex Mob, Group Collective, Medeski, Martin and Wood. Ella hacía la gestión y a nosotros nos ponía de abridores. Eso nos dio una gran exposición para decir: ‘se puede vivir de esto’”.

Ese contacto con proyectos internacionales llevó a Troker a plantearse un camino fuera del circuito comercial tradicional en México. La banda comenzó a participar en mercados musicales y ferias especializadas, lo que derivó en presentaciones en más de 20 países.

“Sabíamos que iba a ser difícil tener un éxito comercial aquí, así que buscamos por fuera. Ahí encontramos un camino para meternos en mercados de jazz y world music, y se dio la internacionalización”.

Actualmente, Troker atraviesa un periodo de reencuentro interno. Santillanes tuvo una pausa de seis a siete años fuera del grupo y regresó en 2024 para la celebración de los 20 años. A ese retorno se sumó también el de DJ Sónico, lo que, según el músico, ha significado una reorganización creativa.

“Yo veo a la banda ahora como una actualización. Todos los teléfonos y aplicaciones te piden actualizar para desbloquear funciones. Así veo a Troker: sacando música nueva, conectándonos con nuevos sonidos y disfrutando tocar otra vez juntos”.

El concierto del 17 de enero se da además en el marco del regreso discográfico de Troker, que en 2026 lanzó el sencillo “Paranormal”, tras un periodo sin estrenos desde el 2024. La canción integra elementos de hip-hop y drum & bass con una reinterpretación contemporánea del mariachi, combinando beats urbanos y una estructura narrativa definida.

Santillanes explicó que, aunque el grupo se ha adaptado al formato de sencillos que domina en plataformas digitales, la lógica creativa de Troker sigue vinculada al concepto de álbum.

“Somos muy old school. La idea de hacer música nueva surgió pensando en un disco. Hemos hecho cuatro discos y un EP, y nuestra forma de trabajar la música es conceptual”.

El nuevo material comenzó a desarrollarse el año pasado y, hasta ahora, contempla seis canciones. “Paranormal” fue liberada como un adelanto, en parte para dialogar con las dinámicas actuales de consumo musical y para presentar material inédito en vivo.

“Dijimos: hay que regalarnos un sencillo que esté disponible ahora, meternos a esta actualidad y ver qué sucedía. También para que la gente escuche algo nuevo en vivo”.

Durante el concierto, Troker interpretará además otra canción inédita titulada “Fuck Ice”, que aborda la temática migratoria y una postura crítica frente a políticas de intervención y abuso de poder en Estados Unidos. “Viene con toda esta temática migratoria y estamos muy en contra del abuso del poder. Es algo que también va a sonar este 17 de enero”.

La celebración por los 22 años de la banda incluirá la participación de Hip Horns Brass Collective, agrupación catalana con la que Troker comparte afinidades musicales. Santillanes subrayó que se trata de una colaboración relevante dentro del festejo. “Es una superbanda. Van a hacer fechas únicas en México: tocan aquí en Guadalajara y luego se van a Estados Unidos. Nos conectó esa vibra funky, hip hopera y de metales”.

El concierto será de larga duración y reunirá repertorio de distintas etapas de Troker, además de las nuevas composiciones. Los boletos están disponibles en taquilla y a través de TicketNow, con un costo de 600 pesos en preventa y 700 el día del evento.

