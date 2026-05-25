Si disfrutas de las historias de romance con un toque de humor, la película Tú, yo y La Toscana es para ti.

La trama se centra en Anna, una joven que ha abandonado su sueño de convertirse en chef y ahora deambula por sus veinte años con una serie de malas decisiones.

Tú, yo y La Toscana. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Cuando Anna pierde su trabajo de cuidadora de casas (y su vivienda) de un golpe, un encuentro fortuito con Matteo, un apuesto italiano que tiene una villa vacía en la Toscana, la inspirará a viajar a Italia, en contra del consejo de su mejor amiga, Claire.

Pero el plan de Anna de quedarse en la villa de Matteo, sin permiso, sólo por una noche, se viene abajo cuando la madre de Matteo, Gabriella, aparece inesperadamente en la casa.

Tú, yo y La Toscana. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

En pánico, Anna le hace creer a Gabriella que es la prometida de Matteo. Sin embargo, esa pequeña mentira se convierte en un gran problema cuando aparece el primo de Matteo, Michael, y Anna descubre que la química entre ellos puede encender una llama que transformará su vida.

Tú, yo y La Toscana

(You, me & Tuscany)

De Kat Coiro.

Con Halle Bailey, René-Jean Page, Aziza Scott, Marco Calvani, Isabella Ferrari, Lorenzo de Moor, Nia Vardalos.

Estados Unidos, 2026.

XM