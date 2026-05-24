A siete años del desembarco de Star Wars: El ascenso de Skywalker, la última película de la saga en estrenarse en la pantalla grande llega Star Wars: The Mandalorian & Grogu a las salas de cine .

Star Wars: The Mandalorian & Grogu. ESPECIAL/DISNEY/LUCASFILM.

La historia se centra en Din Djarin y Grogu, quienes se embarcan en su misión más emocionante hasta el momento.

El Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por toda la galaxia. Mientras la naciente Nueva República lucha por proteger lo que ganó la Rebelión, reclutan al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y a su joven aprendiz, Grogu .

Star Wars: The Mandalorian & Grogu. ESPECIAL/DISNEY/LUCASFILM.

Como parte del compromiso de Disney de ofrecer propuestas más inclusivas y accesibles para todas las audiencias sin distinción, en Cinépolis se realizarán proyecciones especiales, que consistirán en funciones relajadas y funciones con subtítulos descriptivos u Open Caption, diseñadas para personas autistas y otras neurodivergencias. Esta iniciativa es el resultado de la colaboración entre Disney y Cinépolis con el asesoramiento de la ONG Iluminemos por el Autismo. Estarán identificadas como FINB: Funciones relajadas y se realizarán los días 30 y 31 de mayo, 6 y 7 de junio, como primera función del día.

Por su parte, las funciones con subtítulos descriptivos u Open Caption serán proyecciones dobladas al español con subtítulos que incluyen información interpretativa adicional, como la identificación de personajes, la descripción de efectos de sonido y referencias musicales. Están dirigidas a personas sordas, hipoacúsicas y/o con discapacidad auditiva para que puedan disfrutar de la experiencia junto a sus acompañantes. Los complejos Cinépolis donde estarán disponibles las funciones incluyentes se podrán consultar en su sitio web (cinepolis.com).

Star Wars: The Mandalorian & Grogu. ESPECIAL/DISNEY/LUCASFILM.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu

(Star Wars: The Mandalorian and Grogu)

De Jon Favreau.

Con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Matthew Willig, Steve Blum, Paul Sun-Hyung Lee, Jonny Coyne.

Estados Unidos, 2026.

XM