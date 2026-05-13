HBO Max se prepara para un fin de semana lleno de contenidos originales que te no puedes perder, pues del 15 al 17 de mayo se agregan al gran catálogo del streaming una película animada que se estrenó en la pantalla grande y el penúltimo capítulo de una serie que te mantendrá al filo de tu asiento.

“Euphoria” episodio 6 “Quédate quieto y observa” se estrena el 17 de mayo

La tercera temporada de “Euphoria” promete llevar la historia a un terreno mucho más oscuro y brutal, donde la fe, la redención y los impulsos destructivos chocarán entre sí, la trama seguirá a un grupo de amigos de la infancia enfrentando decisiones límite en medio del caos.

Si aún no ves la serie ¡cuidado! porque la siguiente información contiene spoilers.

El episodio cinco “Este cerdito” dejó a los fans en shock tras mostrar a Rue enterrada viva, mientras Alamo aparece montando a caballo con un mazo de polo antes de un impactante corte a negro. Aunque todo apunta a su muerte, muchos creen que la historia de Rue aún no termina.

Antes de estos sucesos, la tensión explota cuando Magick, personaje interpretado por Rosalía, traiciona a Rue frente a Alamo, haciéndole creer que se convirtió en informante de la DEA y ocultó información clave sobre el imperio criminal de Laurie.

Más tarde, Rue es secuestrada junto a G y Bishop, llevada al bosque y obligada a cavar su propia tumba en una de las escenas más perturbadoras de la serie hasta ahora.

“La cabra que cambió el juego – GOAT” llega a HBO Max el próximo 15 de mayo

“La cabra que cambió el juego – GOAT” que llega a HBO Max el próximo 15 de mayo para revolucionar el mundo de la animación con una divertida y emocionante historia dirigida por Tyree Dillihay y Adam Rosette, tras su exitoso estreno en la pantalla grande.

Esta comedia de acción, ambientada en un universo completamente habitado por animales, sigue la aventura de Will, una pequeña cabra con enormes aspiraciones que recibe la oportunidad de su vida: unirse a las ligas profesionales de rugibol, un deporte de contacto extremo dominado por las criaturas más veloces y feroces del planeta.

Aunque sus nuevos compañeros no confían en que una pequeña cabra pueda destacar en un juego tan rudo, Will está decidido a romper estereotipos, cambiar las reglas del deporte y demostrar que el tamaño no define el talento, con humor, adrenalina y mucha determinación, la película promete conquistar al público con un poderoso mensaje: los más pequeños también pueden hacer historia.

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Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria.

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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