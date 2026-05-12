¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 14 de mayo Cinépolis se alista para días llenos de entretenimiento con dos estrenos que no te puedes perder; por un lado una cinta de acción protagonizada por Eiza González te mantendrá pegado a tu asiento, mientras que un thriller político de corte distópico promete atraparte desde el primer minuto.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor de Cinépolis para que puedas prepárate para un fin de semana lleno de historias emocionantes.

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En la zona gris

La actriz mexicana, Eiza González regresa al género de acción con “En la zona gris", el nuevo thriller de Guy Ritchie, director de “Agente Fortune: El Gran Engaño” y “Los Caballeros”.

En esta producción, Eiza González comparte pantalla con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal, dando vida a Rachel Wild, una agente de élite que juega un papel clave dentro de la estrategia y el liderazgo del equipo.

La historia sigue a un grupo clandestino de operativos acostumbrados a actuar al margen de las reglas tradicionales del poder, su objetivo será recuperar una enorme fortuna robada por Manny Salazar, un despiadado tirano interpretado por Carlos Bardem, entre persecuciones, engaños, humor y escenas de alto impacto, la película apuesta por el estilo característico de Ritchie. Cavill interpreta a Sid, mientras que Gyllenhaal encarna a Bronco.

La cinta fue desarrollada por Black Bear Pictures, con Guy Ritchie también involucrado como guionista y coproductor. El rodaje se realizó en Tenerife, utilizando escenarios como el Real Casino de Tenerife, San Andrés y la playa de Las Teresitas.

Aniversario

Este thriller político de corte distópico sigue a una familia adinerada de Estados Unidos cuya aparente estabilidad comienza a fracturarse. Todo se desencadena cuando el hijo presenta a su nueva pareja durante la celebración del 25 aniversario de bodas de sus padres.

La joven, vinculada a un movimiento extremista conocido como “El Cambio”, introduce ideas radicales que tensan las relaciones y sacan a la superficie conflictos ocultos. Lo que debía ser una reunión familiar se convierte en un escenario de confrontación ideológica, donde los lazos afectivos se ponen a prueba y la unidad comienza a resquebrajarse.

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