Después de 17 años sin una película oficial de Viernes 13, Jason Voorhees finalmente volverá a la pantalla. Peacock confirmó que Crystal Lake se estrenará el 15 de octubre de 2026, marcando el regreso oficial de una de las franquicias más icónicas del terror.

La serie, producida por A24, llega después de años de retrasos, disputas legales y cambios creativos que mantuvieron congelado el universo de Jason Voorhees durante más de una década.

Una precuela que mostrará el origen de la tragedia

A diferencia de muchas entregas clásicas de Viernes 13, enfocadas en Jason como asesino enmascarado, Crystal Lake explorará los acontecimientos previos a la película original de 1980. La historia seguirá a la familia Voorhees antes de la supuesta muerte de Jason y antes de la ola de asesinatos que convirtió al campamento Crystal Lake en una leyenda del terror.

Según la información difundida por medios estadounidenses, la serie profundizará en los conflictos familiares y en los hechos que llevaron a Pamela Voorhees a cometer los crímenes del largometraje original. Uno de los anuncios más comentados fue la incorporación de Linda Cardellini como Pamela Voorhees, madre de Jason y figura central de la primera película.

ESPECIAL

En el clásico de 1980, Pamela asesinaba a los consejeros del campamento tras culparlos por la muerte de su hijo. La serie buscará mostrar una versión más profunda y humana del personaje antes de los eventos violentos que dieron origen a la franquicia.

Por otro lado, el joven actor Callum Vinson interpretará a Jason Voorhees en su etapa infantil. Vinson es conocido por aparecer en la serie Chucky y también participará en la futura adaptación televisiva de God of War para Prime Video.

La serie recuperará personajes clásicos de Viernes 13

Uno de los aspectos que más entusiasma a los fanáticos es la inclusión de referencias directas a las películas originales. Nick Cordileone interpretará a Ralph, personaje relacionado con el icónico “Crazy Ralph”, quien advertía sobre la maldición de Camp Crystal Lake en las primeras entregas.

Además, Phoenix Parnevik y Danielle Kotch darán vida a Barry y Claudette, los dos consejeros asesinados en la secuencia inicial de la película original.

El elenco también incluye a:

William Catlett

Devin Kessler

Cameron Scoggins

Gwendolyn Sundstrom

Nancy Nagrant

Joy Suprano

Un proyecto marcado por problemas legales y retrasos

La producción de Crystal Lake atravesó uno de los desarrollos más complicados dentro del cine y televisión de terror. De acuerdo con información retomada por IGN, las primeras ideas de una serie ambientada en Crystal Lake surgieron a inicios de los años 2000. En aquel momento, el director Sean S. Cunningham planteó un spin-off centrado en el pueblo cercano al campamento.

La propuesta llegó incluso a desarrollarse para The CW, aunque finalmente fue descartada porque el concepto fue considerado demasiado oscuro para una producción de larga duración. Años después, A24 retomó el proyecto para streaming, aunque nuevos problemas volvieron a retrasarlo. La huelga de guionistas de 2023 y una reestructuración creativa obligaron a detener el avance de la serie durante varios meses.

El rodaje finalmente comenzó en 2025.

La serie tendrá ocho episodios y contará con Brad Caleb Kane como showrunner, guionista y productor ejecutivo. Su nombre ha ganado notoriedad dentro del género gracias a su trabajo en It: Bienvenidos a Derry, una de las producciones más comentadas de 2025.

Además, Victor Miller, creador del libreto original de la franquicia, participa como productor ejecutivo junto con Marc Toberoff, Robert M. Barsamian, Robert P. Barsamian y Stuart Manashil.

El anuncio de Crystal Lake representa mucho más que una nueva serie para los fanáticos del horror.

La franquicia de Viernes 13 permaneció atrapada durante años en disputas legales relacionadas con derechos de autor y control creativo, situación que frenó nuevas películas y proyectos televisivos.

Ahora, con A24 detrás de la producción y Peacock apostando por una versión más oscura y psicológica de la historia, el regreso de Jason Voorhees apunta a convertirse en uno de los eventos más importantes para el género de terror en 2026. Aunque algunos fans lamentaron que el estreno no ocurra en un auténtico “viernes 13”, la expectativa alrededor de Crystal Lake ya comenzó a crecer en redes sociales y comunidades especializadas en cine de horror.

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