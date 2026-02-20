¿Trastorno? Esto dice la psicología sobre los "Therian"

El fenómeno Therian ha ganado visibilidad en redes sociales, especialmente entre adolescentes de la generación Z que se identifican simbólicamente con animales no humanos. Videos donde jóvenes rugen, gatean o utilizan máscaras y accesorios inspirados en animales han abierto el debate: ¿se trata de un trastorno psicológico?

Especialistas en salud mental coinciden en que la respuesta no es tan simple.

¿Cuándo una conducta se considera un trastorno?

La psicóloga Elsa Garro explica que para que una conducta sea considerada un trastorno deben cumplirse criterios clínicos específicos.

“Para determinar como trastorno alguna situación que parezca patológica, se tienen que reunir al menos tres condiciones: la frecuencia con la que esto sucede, la duración que lleva el síntoma y qué tanto me incapacita o me resta de una vida razonablemente funcional”, detalló.

Therian no es lo mismo que zoantropía clínica

Los especialistas subrayan que el fenómeno Therian no debe confundirse con la Zoantropía clínica, un síntoma psicótico raro y grave en el que la persona realmente cree ser un animal y pierde el contacto con la realidad.

En contraste, el psicólogo Miguel Espinosa aclara que en el caso “Therian” no existe pérdida de la realidad.

“A veces un grito, un rugido, o gatear, o sentirte con esta fuerza te permite psicológicamente liberar ciertos límites sociales y eso se vuelve incluso sano”, explica.

No obstante, Espinosa advierte que el foco debe estar en las consecuencias funcionales.

“No tendríamos de qué preocuparnos a menos que esto genere una disfuncionalidad social, familiar o personal, o que se pierda la realidad del contexto”, puntualizó.

En otras palabras, mientras la conducta no interfiera de manera significativa en la vida diaria ni implique confusión entre fantasía y realidad, no se considera un trastorno.

Los expertos coinciden en que el problema no es identificarse con un animal de manera simbólica, sino perder el contacto con la realidad o ver afectada la vida cotidiana.

La recomendación principal es la escucha activa, especialmente por parte de padres y tutores. El acompañamiento profesional solo sería necesario cuando exista deterioro funcional, aislamiento significativo o confusión persistente entre fantasía y realidad.

En un contexto donde las identidades y formas de expresión juvenil evolucionan con rapidez, los especialistas llaman a evitar estigmatizaciones apresuradas y a priorizar el análisis clínico antes de etiquetar una conducta como trastorno.

