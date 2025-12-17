Toto regresa a Guadalajara y convierte la nostalgia en celebración

Este miércoles Toto convirtió el Auditorio Telmex en un santuario de nostalgia y energía. El regreso del grupo a México se da tras su presentación gratuita en la Feria de San Marcos 2024 y su participación en el Corona Capital.

El concierto arrancó sin preámbulos en punto de las 22:00 horas. Child’s Anthem, Carmen, Rosanna y 99 encendieron al público desde los primeros minutos. Williams, al micrófono y con una voz intacta, condujo el viaje musical con naturalidad y cercanía. Más adelante le habló al público con entusiasmo: “¡Hola Ciudad de México! Es hermoso estar aquí, los amamos, gracias por venir, vamos a divertirnos esta noche, vamos al pasado… ¡ustedes se saben todas estas canciones!”.

Fanáticos de todas las edades, entre los que se hallaban familias completas, se dieron cita en Auditorio para viajar a los años 70 y 80 de los clásicos de la banda.

Temas como Pamela y Mindfields reforzaron el carácter emotivo de la velada, mientras Won’t Hold You Back se convirtió en un momento colectivo de luces encendidas y coros suaves. El ambiente cambió de ritmo con Georgy Porgy, cuando la banda apeló al lado más funk de su repertorio.

El tramo final fue el más intenso. Hold the Line levantó al auditorio entre aplausos, celulares en alto y una energía que se sentía en cada rincón. El cierre llegó con Africa, una canción que trascendió su época y se convirtió en un símbolo cultural: más de un millón 200 mil reproducciones en Spotify, presencia constante en memes y series como Stranger Things, y un lugar permanente en la memoria colectiva de varias generaciones.

Con Steve Lukather en la guitarra y voz, Joseph Williams, Greg Phillinganes en los teclados, Shannon Forrest en la batería, Warren Ham en la percusión y Dennis Atlas en los teclados, Toto entregó 15 canciones en poco más de 90 minutos.

En concierto tuvo la participación especial del cantante Christopher Cross como su telonero quien deleitó a los presentes por alrededor de una hora.