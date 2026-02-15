Top 10 películas más vistas de la semana en Netflix México

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer el listado de las 10 películas más vistas en México durante la última semana, un ranking que confirma la preferencia del público por historias familiares, animación y títulos de aventura que han logrado mantenerse vigentes desde su llegada al catálogo digital.

El Top 10 semanal se construye a partir del mayor número de reproducciones con el que cuente alguna de las muchas películas disponibles en el catálogo de la plataforma y permite observar las tendencias de entretenimiento que dominan la conversación entre los suscriptores mexicanos.

Top 10 de la semana en Netflix

En tierra de santos y pecadores

Un exsicario arrepentido se ve obligado a volver al ruedo cuando unos terroristas del IRA en fuga llegan a su tranquilo pueblo irlandés.

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

No me olvides

Al abandonar su ciudad y a su esposo para conocer Manhattan, Melanie usa otro apellido. Con esa identidad, atrae a un novio que la obliga a regresar y firmar el divorcio.

Las guerreras k-pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Super Mario Bros.: La película

Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería, los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y vagan por un mundo nuevo y mágico. Pero después de separarse, Mario se embarcará en una épica aventura para encontrar a Luigi.

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego

Los amigos invisibles de un chico de diez años (Sharkboy, el poderoso niño tiburón, y Lavagirl, la niña de fuego) cobran vida y lo reclutan para combatir a un temible villano.

La trampa

Un padre lleva a su hija al concierto de su estrella pop favorita, pero pronto descubre que están atrapados en una operación encubierta del FBI para capturar a un asesino serial.

Un Mar De Enredos

Cuando un ricachón que vive de fiesta en su yate cae al agua y pierde la memoria, la chica de la limpieza se las ingenia para cobrarse lo que le debe.

La ciudad de los sueños

Tras salir de México creyendo que asistirá a un campamento de fútbol en EU, un adolescente es obligado a trabajar en un taller clandestino y debe luchar por escapar.

El botín

La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México; por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC