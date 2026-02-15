El primer episodio de la temporada final de “Como agua para chocolate” llega a HBO Max este 15 de febrero, una fecha ideal para ver una serie romántica en este mes del amor, en donde por fin podremos conocer el destino de Tita de La Garza, interpretada por Azul Guaita, y Andrés Baida quien da vida a Pedro Múzquiz.

Si ya no tienes fresco el desenlace de la primera temporada, te conviene recordar que en las escenas finales Pedro Múzquiz decide unirse a los revolucionarios, una decisión que casi le cuesta la vida cuando recibe un disparo, aunque logra sobrevivir.

Por otro lado, tras la muerte de Robertito, Mamá Elena lleva a Tita a un manicomio, marcando uno de los momentos más duros de la historia; la sinopsis de la segunda temporada adelanta que, a partir de este punto, el doctor Brown tomará un papel clave.

Será él quien rescate a Tita y le ofrezca la promesa de un porvenir distinto, lleno de esperanza, sin embargo, la tranquilidad se ve amenazada cuando el regreso de Pedro despierta nuevamente una pasión prohibida.

Basada en la célebre novela de Laura Esquivel, la serie se complementa con otros actores de primera como Irene Azuela y Ana Valeria Becerril, quienes aportan narrativas que enriquecen el drama familiar.

Fecha del estreno de cada capítulo de “Como agua para chocolate”

Al igual que la temporada pasada HBO Max emitirá cada episodio los domingos, en México será a las 12:00 am.

Episodio 1- 15 de febrero (ya disponible).

Episodio 2- 22 de febrero.

Episodio 3- 1 de marzo.

Episodio 4- 8 de marzo.

Episodio 5- 15 de marzo.

Episodio 6- 22 de marzo.



