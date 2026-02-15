Series de Netflix para ver el domingo y no salir del sillón

El domingo tiene su propio ritmo: más lento, más tranquilo y perfecto para quedarse en casa. Es el día ideal para empezar esa serie que vienes postergando o para dejarte llevar por una historia que te atrape desde el primer episodio. Si estás buscando qué ver en Netflix, aquí tienes algunas opciones según tu estado de ánimo.

Las mejores series de Netflix para ver un domingo

Si lo tuyo son las historias intensas y llenas de tensión, Breaking Bad sigue siendo una apuesta segura. La transformación de Walter White es adictiva y cada capítulo deja con ganas de más. En la misma línea de drama oscuro, Ozark ofrece una trama cargada de peligro, decisiones extremas y giros inesperados.

Para un domingo más ligero, donde solo quieres relajarte y reír, Brooklyn Nine-Nine es perfecta gracias a sus episodios cortos y humor constante. Otra gran opción es “Sex Education”, que mezcla comedia con momentos emotivos y personajes entrañables.

Si prefieres algo que te haga pensar, “Dark” es ideal para sumergirte en un misterio complejo lleno de viajes en el tiempo. Y si buscas adrenalina y estrategia, La Casa de Papel mantiene la tensión en cada episodio.

Miniseries de Netflix para disfrutar

¿Quieres algo que puedas terminar en un solo día? La miniserie “Gambito de Dama” combina drama y elegancia en pocos capítulos, mientras que “Así nos ven” ofrece una historia poderosa y conmovedora basada en hechos reales.

Sea cual sea tu elección, el domingo es el momento perfecto para desconectar del mundo y conectar con una buena historia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS