Boletos de cine a 29 pesos: salas participantes, fechas y lo que debes saber de la promoción

La antesala de la temporada de premios ya comenzó y Cinemex se suma a la expectativa con una promoción especial que busca incentivar la asistencia a las salas de cine. Del 22 de enero al 11 de febrero de 2026, la cadena ofrecerá boletos a tan solo 29 pesos, una estrategia que coincide con el periodo previo al anuncio oficial de las nominaciones a los Premios Oscar 2026 y con una cartelera marcada por estrenos relevantes y títulos con potencial rumbo a la premiación.

Entre los títulos más destacados se encuentra “Marty Supreme”, protagonizada por Timothée Chalamet, así como “Valor Sentimental”, “Sirát: Trance en el desierto”, “La Única Opción” y “Fue Solo un Accidente”, producciones que abarcan distintos géneros y propuestas narrativas, consolidando una temporada atractiva tanto para los cinéfilos como para el público en general.

Términos y condiciones

La oferta aplica en formatos 2D y 3D, en conceptos tradicional y premium, de lunes a jueves antes de las 16:00 horas, y viernes a domingo antes de las 14:00 horas , y está disponible en compras en taquilla, web y aplicación móvil.

La promoción no incluye conceptos Platino ni Market, ni formatos 4D o IMAX, y no es acumulable con otras ofertas, descuentos, funciones especiales, premieres o preventas. Además, no aplica para el contenido “Stray Kids”.

Otras promociones de Cinemex

Como parte de sus promociones especiales, Cinemex también ofrece el combo Cinemex Manía Individual con un precio de 135 pesos, que incluye palomitas clásicas medianas, un refresco mediano y un conejito Turín.

Asimismo el combo Cinemex Manía Pareja tendrá un precio de 210 pesos e incluye palomitas clásicas medianas, dos refrescos medianos y un Snickers 2 Pack.

Estas promociones estarán disponibles del 22 de enero al 11 de febrero y aplican únicamente en la experiencia Tradicional, de lunes a jueves desde la apertura hasta las 16:00 horas, y viernes, sábados y domingos hasta las 14:00 horas.

