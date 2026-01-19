Después de consolidar una temporada con boletaje agotado en cada función, “Cruise” emprende su primera gira nacional y hará escala en Guadalajara el próximo 21 de enero en el Teatro Galerías. Bajo la producción de Sergio Gabriel, la obra llega a la ciudad impulsada por el entusiasmo del público y las críticas favorables que ha cosechado desde su estreno en México. Los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

La puesta en escena, adaptación del texto del dramaturgo británico Jack Holden, combina monólogo, música y un dinamismo escénico que sostiene la interpretación de Alejandro Speitzer, encargado de conducir al espectador a un viaje emocional atravesado por los recuerdos, la resistencia y la afirmación personal. La historia sigue a un joven que vive con VIH en los años ochenta y que, ante la posibilidad de enfrentar su última noche, revisa su identidad, sus deseos y el sentido de su existencia.

En su tránsito, la obra teje un puente entre esa época marcada por el estigma y el presente, proponiendo una mirada humana y luminosa sobre la comunidad, la libertad y la vida misma.

Detrás de nuevos papeles

Speitzer ha sido reconocido por su desempeño, considerado uno de los más sólidos de su carrera teatral, no solo por la intensidad emocional que sostiene durante la función, sino por la multiplicidad de personajes que encarna. En entrevista con EL INFORMADOR, el actor compartió que el proyecto lo retó desde el inicio y que ese vértigo fue, precisamente, lo que lo impulsó a aceptarlo.

“Prefiero equivocarme en el camino, pero intentarlo a no intentar las cosas. Si algo tenía claro era que no me iba a arrepentir, incluso equivocándome. He aprendido que los saltos están para darse y que no hay recetas secretas más que la del rigor y el compromiso”, apunta.

La obra le exige interpretar más de una decena de voces y cuerpos, un proceso que lo confrontó con la historia de la comunidad LGBTQ+ en una de sus etapas más difíciles. El actor explica que, en medio de la investigación y el entrenamiento, encontró una idea que lo acompañó durante toda la preparación. “Dentro del proceso descubrí una reflexión hermosa por parte de la comunidad, y es que siempre, incluso cuando tu familia te dé la espalda, habrá alguien que te abrace y que se convierta en eso: en tu comunidad”.

El actor reconoce que aún procesa la experiencia de dar vida a “Cruise”, una historia que lo ha transformado profesional y personalmente. “Hoy no solo me siento mejor intérprete sino mejor persona”, afirma.

Respecto a lo que espera que el público viva en la función de Guadalajara, Speitzer describe la obra como una celebración luminosa, aunque atravesada por momentos de emoción profunda.

“Les prometo una noche de celebración, una noche donde se dignifica la vida de muchas personas que lucharon por derechos que hoy como sociedad gozamos. Una noche llena de música, de luces… insisto, es una fiesta. Posiblemente algunas lágrimas de por medio, pero eso es parte de la vida misma”.

Lo imperdible

“Bajo el mismo cielo”, telenovela (2015).

“Señora Acero: La coyote”, serie (2016).

“Enemigo íntimo”, serie (2018).

“La reina del Sur”, serie (2019).

“Oscuro deseo”, serie (2020).

“Alguien tiene qué morir”, miniserie (2020).

“La cabeza de Joaquín Murrieta”, serie (2023).

Celebrará entre tapatíos

El también actor de cine y televisión adelantó que la presentación en Guadalajara tendrá un significado especial, pues coincidirá con su cumpleaños. “Será celebración doble”, dijo entre risas.

Tras su paso por el Teatro Galerías, “Cruise” continuará su recorrido por el norte del país: el 26 de enero en Saltillo, el 27 en Torreón y el 29 en Monterrey.

