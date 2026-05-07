¡Corre por tus boletos! Ticketmaster ofrece ocho conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) al 2x1 solo hoy jueves 7 de mayo de 2026 A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

¿Cómo funciona el 2x1 de Ticketmaster?

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto 14 de mayo Café Quijano Teatro Estudio Cavaret 16 de mayo Alex Ubago Teatro Diana 23 de mayo Intocable Plaza de Toros Nuevo Progreso 29 de mayo Leire Martínez Teatro Galerías 30 de mayo Jumbo Teatro Diana 31 de mayo Los Meñiques de la Casa Teatro Diana 20 de junio Sebastián Yatra Auditorio Telmex 5 de septiembre Aleks Syntek Teatro Diana

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra, requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

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OB