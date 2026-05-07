La gira de BTS en México no solo traerá música y euforia al Estadio GNP Seguros. También podría cambiar una de las tradiciones más comunes afuera de los conciertos: la venta de mercancía pirata. La agencia surcoreana HYBE lanzó una advertencia clara y ya encendió el debate entre fans y vendedores.

El esperado regreso de BTS a México los próximos 7, 9 y 10 de mayo está generando conversación por algo más que la música. La empresa HYBE confirmó que durante las fechas del “World Tour Arirang” en Norteamérica se aplicará una estricta política contra el uso no autorizado de nombres, logotipos, imágenes y marcas relacionadas con el grupo.

La medida incluye las fechas programadas en México y pone bajo la lupa a los tradicionales puestos de mercancía que suelen instalarse alrededor del recinto antes de cada concierto.

HYBE busca frenar la mercancía pirata de BTS

A través de un comunicado, la agencia explicó que se monitorearán los alrededores de los recintos donde se presentará BTS, tal como ocurrió anteriormente en conciertos realizados en Corea del Sur y Japón. El objetivo, según la empresa, es evitar la distribución y venta de productos que utilicen ilegalmente la imagen o identidad visual de los integrantes del grupo.

“Este esfuerzo tiene como objetivo prevenir la venta y distribución de mercancía que utilice ilegalmente la imagen, el nombre o las marcas registradas de BTS”, señaló la agencia.

Además, hicieron un llamado directo a ARMY (nombre del fandom oficial de BTS) para evitar comprar artículos no autorizados. La postura de HYBE refleja una diferencia cultural importante. Mientras en países como Corea del Sur la piratería relacionada con artistas suele ser combatida de forma estricta, en México la venta informal de playeras, pósters, llaveros y accesorios afuera de conciertos se ha convertido en una práctica común y casi parte de la experiencia.

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Fans podrán ingresar con mercancía no oficial

Hasta el momento, no existen protocolos oficiales confirmados que indiquen que las asistentes al concierto de BTS en Ciudad de México serán sometidas a revisiones para verificar si portan mercancía pirata antes de ingresar al recinto. En ese sentido, aunque las medidas anunciadas podrían limitar considerablemente (o incluso restringir por completo) la venta de productos no oficiales en las inmediaciones del evento, el ARMY que ya posea este tipo de artículos podrá acudir al concierto y disfrutar de la presentación sin inconvenientes.

La venta de mercancía oficial ya está confirmada

Mientras continúan las dudas sobre la mercancía pirata, HYBE ya dio a conocer cómo funcionará la venta oficial de productos de BTS en México. La agencia informó que habrá distintos puntos de venta autorizados tanto dentro como fuera del recinto.

Los stands exteriores comenzaron operaciones desde el miércoles 6 de mayo en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Durante los días de concierto, las ventas continuarán hasta el inicio del espectáculo. En el caso de los puntos instalados dentro del Estadio GNP Seguros, estos operarán desde la apertura de puertas y permanecerán abiertos incluso después de que termine el show.

HYBE también recomendó a los asistentes llegar con anticipación para localizar las zonas de venta y considerar que algunos productos podrían agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Lo que deben tomar en cuenta los fans de BTS

Ante la incertidumbre sobre las medidas de seguridad y la vigilancia contra la piratería, estos son algunos puntos importantes para quienes asistirán a los conciertos:

La política anti piratería sí aplica para México, según el comunicado de HYBE.

No se ha detallado aún cómo será la vigilancia en los alrededores del estadio.

La mercancía oficial tendrá puntos de venta autorizados dentro y fuera del recinto.

Algunos artículos serán limitados o exclusivos, por lo que podrían agotarse rápidamente.

Se recomienda llegar temprano para evitar filas largas y encontrar productos disponibles.

El regreso de BTS a México promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año para el fandom de K-pop. Pero esta vez, además de la emoción por ver a los integrantes en vivo, también existe expectativa por saber si la política de cero tolerancia de HYBE cambiará una costumbre muy arraigada en los conciertos masivos del país.

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