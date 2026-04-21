¿De qué murió Ricardo de Pascual, actor de 'Vecinos' y 'El Chavo del 8'?

Durante la madrugada de este 21 de abril de 2026 se dio a conocer la muerte de Ricardo de Pascual, actor recordado por sus interpretaciones en “El chavo del 8” y “Vecinos” . La noticia corrió rápidamente entre medios de comunicación después de ser dada a conocer públicamente en Instagram por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Si bien, la causa de su muerte no ha sido confirmada aún por su familia, fue el propio actor quien había dado a conocer en entrevista con Matilde Obregón que padecía EPOC, una condición que deterioró su capacidad respiratoria. Durante la entrevista explicó, también, que la enfermedad se había complicado después de contraer Covid-19.

A pesar de que Ricardo de Pascual enfrentara complicaciones en la columna, el corazón y los riñones, nunca tomó como opción válida abandonar los escenarios. Solía decir en entrevistas que a él trabajar le daba vida y que nunca pensó en retirarse a menos, claro, que no pudiera moverse más.

Trayectoria en televisión y comedias

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940, y a lo largo de su vida construyó una carrera profesional en el teatro de revista y la comedia televisiva. Su paso por el universo de Roberto Gomez Bolaños, lo hizo aparecer en papeles que permanecen en la memoria de muchos espectadores, tomando roles en series de televisión como el “Chapulín Colorado” o el "Chavo del 8".

Además de formar parte del elenco de “Vecinos” y “Una familia de Diez”. Con su partida, deja el legado de un actor que siempre quiso trabajar y nunca dejar los escenarios que tanta vida le regresaban.

Una historia de amor

Fue el amor por su esposa Martha, de 53 años, quien lo regresaba a la vida cuando no estaba trabajando, a quien de cariño llamaba Marthita. El romance de ambos parece amor de una novela de época, ya que Martha participó en la vida religiosa antes de conocerlo siendo monja.

Martha confesó que era fan de Ricardo de Pascual desde que fue monja, pero que el destino los hizo cruzarse en redes sociales.Todo esto sucedió, cabe aclarar, después de que ella colgara el hábito y abandonara a la congregación a la que pertenecía por problemas de salud.

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El romance de ambos como novios duró 18 años hasta que en 2014, celebraran su boda civil y en 2020 la boda religiosa fue celebrada mediante Zoom durante la pandemia de covid. Para ese entonces el actor ya había sido declarado incluso desahuciado.

Actores y actrices se despiden de Ricardo de Pascual

Diversos actores y actrices no tardaron en dar a conocer su pésame y palabras de admiración hacia la trayectoria del actor. Por ejemplo, la actriz Andrea Torre lo despidió con amor: “Hoy despedimos a Ricardo de Pascual. Era mi abuelo “Zeus” en la obra de teatro “Tomy Zombie”. Gracias por tu luz, por tu presencia y por todo lo que dejaste en escena y fuera de ella. Que la magia te acompañe siempre”.

Maria Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, le agradeció a Ricardo ser parte de la vecindad, elogiando su talento y las risas que hizo saltar en sus espectadores. “Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”.

La serie “Vecinos” dio a conocer el siguiente comunicado: “En Vecinos lamentamos el fallecimiento del comediante Ricardo de Pascual, lo recordamos como don Cascarito, El Padre, entre otros personajes”.

CA