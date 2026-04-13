Auditorio Telmex: Cartelera del 13 al 19 de abril

El Auditorio Telmex vuelve a sonar esta semana con la presencia de artistas, bandas y eventos creados para levantar la energía de los tapatíos, quienes reconocen este recinto como uno de los más icónicos y queridos de Guadalajara.

El mes de abril apenas arranca y qué mejor que disfrutarlo en compañía de los shows y espectáculos más aclamados del momento, los cuales han elegido este recinto para crear momentos y recuerdos que resaltan la importancia del arte, la música y la diversión colectiva.

Te puede interesar: Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 13 al 19 de abril

Además, este foro se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro cultural en la ciudad, al albergar eventos de talla nacional e internacional que atraen a públicos de todas las edades y gustos. Su versatilidad permite que cada semana se transforme para ofrecer experiencias únicas que van desde conciertos hasta grandes producciones escénicas.

Es por eso que la cartelera de esta semana incluye eventos de todo tipo, desde festivales de cine hasta conciertos de regional mexicano y rock. Sin importar cuál sea tu preferencia, el Auditorio Telmex busca ser un espacio cómodo y seguro para entretenerse y disfrutar.

Conciertos y eventos en el Auditorio Telmex del 13 al 19 de abril

Marcos Witt

Fecha: Martes 14 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: $700-$2 mil 200

El reconocido cantante de música cristiana ofrecerá una noche llena de fe, reflexión y sus más grandes éxitos que han marcado a su público.

Herencia de Grandes

Fecha: Jueves 16 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $350-$3 mil 800

Un espectáculo que reúne lo mejor del regional mexicano con interpretaciones que rinden homenaje a grandes exponentes del género.

Inauguración del 41° Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:30 horas

Precio: $200

La ceremonia de apertura de uno de los festivales de cine más importantes de Latinoamérica, con invitados especiales y una celebración del séptimo arte.

Soda Stereo

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 y 20:00 horas

Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

Un espectáculo que revive la música de la icónica banda argentina, con una producción que promete nostalgia y una experiencia llena de energía para los fans.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP