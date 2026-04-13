Auditorio Telmex: Cartelera del 13 al 19 de abril

El Auditorio Telmex vuelve a sonar esta semana con la presencia de artistas, bandas y eventos creados para levantar la energía de los tapatíos, quienes reconocen este recinto como uno de los más icónicos y queridos de Guadalajara.El mes de abril apenas arranca y qué mejor que disfrutarlo en compañía de los shows y espectáculos más aclamados del momento, los cuales han elegido este recinto para crear momentos y recuerdos que resaltan la importancia del arte, la música y la diversión colectiva.Además, este foro se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro cultural en la ciudad, al albergar eventos de talla nacional e internacional que atraen a públicos de todas las edades y gustos. Su versatilidad permite que cada semana se transforme para ofrecer experiencias únicas que van desde conciertos hasta grandes producciones escénicas.Es por eso que la cartelera de esta semana incluye eventos de todo tipo, desde festivales de cine hasta conciertos de regional mexicano y rock. Sin importar cuál sea tu preferencia, el Auditorio Telmex busca ser un espacio cómodo y seguro para entretenerse y disfrutar.El reconocido cantante de música cristiana ofrecerá una noche llena de fe, reflexión y sus más grandes éxitos que han marcado a su público.Un espectáculo que reúne lo mejor del regional mexicano con interpretaciones que rinden homenaje a grandes exponentes del género.La ceremonia de apertura de uno de los festivales de cine más importantes de Latinoamérica, con invitados especiales y una celebración del séptimo arte.Un espectáculo que revive la música de la icónica banda argentina, con una producción que promete nostalgia y una experiencia llena de energía para los fans.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP