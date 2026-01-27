Premios BAFTA 2026; lista completa de nominados

La Academia Británica de Cine y Televisión ha anunciado hoy las nominaciones a sus brillantes premios BAFTA, oficialmente llamados los Premios de Cine EE BAFTA, los cuales suelen dar pistas sobre quién triunfará en los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebran este año el 15 de marzo.Los ganadores se anunciarán en una ceremonia el 22 de febrero en Londres, presentada por el actor Alan Cumming. Este año, de manera inusual, las nominaciones al Oscar se anunciaron primero, y "Sinners" aseguró un récord de 16 nominaciones, seguido por 13 para "One Battle After Another".Al igual que en las nominaciones de los Oscar, 'Una batalla tras otra' ('One battle after another') con 14, y 'Los Pecadores' ('Sinners'), con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026.Mejor películaMejor película de habla no inglesa Mejor direcciónMejor actriz protagonistaMejor actor protagonista Mejor actriz de repartoMejor actor de repartoMejor guion adaptadoMejor guion original Mejor película infantilMejor diseño de vestuarioMejor película británicaMejor documentalMejor película de animaciónMejor fotografía Mejor banda sonora originalMejor diseño de producción*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO