Entretenimiento | BAFTA

Premios BAFTA 2026; lista completa de nominados

Los ganadores de los BAFTA se anunciarán en una ceremonia el 22 de febrero en Londres

Por: EFE

La mayoría de los ganadores de los BAFTA son elegidos por 8 mil 500 miembros de la academia del Reino Unido de profesionales de la industria. EFE/G. Garrido

La Academia Británica de Cine y Televisión ha anunciado hoy las nominaciones a sus brillantes premios BAFTA, oficialmente llamados los Premios de Cine EE BAFTA, los cuales suelen dar pistas sobre quién triunfará en los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebran este año el 15 de marzo.

Los ganadores se anunciarán en una ceremonia el 22 de febrero en Londres, presentada por el actor Alan Cumming. Este año, de manera inusual, las nominaciones al Oscar se anunciaron primero, y "Sinners" aseguró un récord de 16 nominaciones, seguido por 13 para "One Battle After Another".

Al igual que en las nominaciones de los Oscar, 'Una batalla tras otra' ('One battle after another') con 14, y 'Los Pecadores' ('Sinners'), con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026.

Listado de películas nominadas al BAFTA

Mejor película

  • ‘Hamnet’
  • ‘Marty Supreme’
  • 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another')
  • 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
  • 'Sinners' ('Los Pecadores')

Mejor película de habla no inglesa 

  • 'Un simple accidente' ('It Was just an Accident'), de Jafar Panahi y Philippe Martin
  • 'El agente secreto' ('The Secret Agent'), de Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux
  • 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value') de Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar
  • 'Sirât', de Oliver Laxe y Domingo Corral
  • 'La voz de Hind' ('The Voice of Hind Rajab'), de Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha

Mejor dirección

  • Yorgos Lanthimos, por ‘Bugonia’
  • Chloé Zhao, por 'Hamnet'.
  • Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.
  • Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
  • Ryan Coogler por 'Los Pecadores' ('Sinners').

Mejor actriz protagonista

  • Jessie Buckley, 'Hamnet'.
  • Rose Byrne, 'Si pudiera te daría una patada' ('If I Had Legs I'd Kick You').
  • Kate Hudson, 'Canción para dos' ('Song Sung Blue').
  • Chase Infiniti, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Renate Reinsve, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
  • Emma Stone, 'Bugonia'.

Mejor actor protagonista 

  • Robert Aramayo, 'I Swear'.
  • Timothée Chalamet, 'Marty Supreme'.
  • Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Ethan Hawke, 'Blue Moon'.
  • Michael B. Jordan, 'Los Pecadores' ('Sinners').
  • Jesse Plemons, 'Bugonia'.

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A'zion, 'Marty Supreme'.
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
  • Wunmi Mosaku, 'Los Pecadores' ('Sinners').
  • Carey Mulligan, 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
  • Teyana Taylor, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Emily Watson, 'Hamnet'.

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Jacob Elordi, 'Frankenstein'.
  • Paul Mescal, 'Hamnet'.
  • Peter Mullan, 'I Swear'.
  • Sean Penn, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Stellan Skarsgård, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')

Mejor guion adaptado

  • Tom Basden y Tim Key, por 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
  • Will Tracy, por ‘Bugonia’
  • Chloé Zhao y Maggie O'Farrell, por ‘Hamnet’
  • Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Harry Lighton, por 'Pillion'.

Mejor guion original 

  • Kirk Jones por 'I Swear'.
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.
  • Kleber Mendonça Filho, por 'El agente secreto' ('The Secret Agent')
  • Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
  • Ryan Coogler, por 'Los Pecadores' ('Sinners').

Mejor película infantil

  • 'Arco', de Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman.
  • 'Boong', de Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani.
  • 'Lilo & Stitch', de Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich.
  • 'Zootopia 2' de Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino.

Mejor diseño de vestuario

  • Kate Hawley, por 'Frankenstein'.
  • Malgosia Turzanska, por 'Hamnet'.
  • Miyako Bellizzi, por 'Marty Supreme'.
  • Ruth E. Carter, por 'Los Pecadores' ('Sinners').
  • Paul Tazewell, por 'Wicked: Por siempre' ('Wicked: For Good').

Mejor película británica

  • '28 años después' ('28 Years Later')
  • 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
  • 'Bridget Jones: Loca por el' ('Bridget Jones: Mad About the Boy')
  • 'Mátate Amor' ('Die My Love')
  • ‘H Is for Hawk’
  • ‘Hamnet’
  • ‘I Swear’
  • ‘Mr. Burton’
  • ‘Pillion’
  • ‘Steve’

Mejor documental

  • '2,000 Meters to Andriivka', de Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath
  • 'Apocalypse in the Tropics', de Petra Costa y Alessandra Orofino
  • 'Cover-Up', de Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand y Yoni Golijev
  • 'Mr. Nobody Against Putin', de David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt y Alžběta Karásková
  • 'The Perfect Neighbor', de Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee

Mejor película de animación

  • ‘Elio’
  • ‘Little Amélie’
  • ‘Zootropolis 2’

Mejor fotografía 

  • Dan Laustsen por 'Frankenstein'.
  • Darius Khondji por 'Marty Supreme'.
  • Michael Bauman por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Autumn Durald Arkapaw por 'Los Pecadores' ('Sinners').
  • Adolpho Veloso por 'Train Dreams'.

Mejor banda sonora original

  • Jerskin Fendrix por 'Bugonia'.
  • Alexandre Desplat por 'Frankenstein'.
  • Max Richter pro 'Hamnet'.
  • Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Ludwig Göransson por 'Los Pecadores' ('Sinners').

Mejor diseño de producción

  • Tamara Deverell y Shane Vieau por 'Frankenstein'.
  • Fiona Crombie y Alice Felton por 'Hamnet'.
  • Jack Fisk y Adam Willis por 'Marty Supreme'.
  • Florencia Martin y Anthony Carlino por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
  • Hannah Beachler y Monique Champagne por 'Los Pecadores' ('Sinners').

AO
 

Temas

