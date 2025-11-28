Tequila recibe a líderes empresariales y figuras del entretenimiento en la gala 'Sumando Líderes'

La Hacienda El Centenario, en Tequila, Jalisco, fue la sede de la gala “Sumando Líderes”, organizada por 50 Líderes, que reunió a empresarios, representantes culturales y figuras del entretenimiento en un encuentro orientado a fortalecer vínculos y promover alianzas. La cita inició en el restaurante Mar y Tierra, donde los asistentes comenzaron a arribar poco después de las seis de la tarde y pasaron por tres accesos de alfombra roja colocados para la cobertura del evento.

El encuentro convocó a más de cincuenta empresarios de diversos sectores, quienes acudieron a Tequila para cerrar un año de trabajo y proyectar nuevas colaboraciones para 2026. Frente a Casa José Cuervo se montó una exhibición de arte que funcionó como antesala al desfile de invitados, acompañada por una intervención escénica del grupo Circo Dragón, que presentó números aéreos y acrobáticos durante la recepción.

CORTESÍA

Cerca de las 21:00 horas comenzó el desfile principal por la alfombra roja, con la presencia de actores como Marcelo Córdoba y Enoc Leaño, además de integrantes del grupo Caló, Maya Karunna y Claudio Yarto. Asistieron también músicos vinculados al rock nacional, entre ellos Leonardo de Lozanne, Hugo Rodríguez, Chiquis Amaro, Arturo Ybarra, Bola Domene, Alfonso Martínez y Luis Quintero. Durante la gala, el proyecto musical ROSTROS VIP, encabezado por Ybarra y la base rítmica de Rostros Ocultos, reunió en el escenario a intérpretes de distintas generaciones.

Entre los asistentes destacaron figuras del ámbito empresarial como Miguel Mier, CEO de Cinépolis, y Gustavo Santoscoy Arriaga, promotor del tenis femenil en México. También participó Polo Salles, director comercial de Tequila El Tequileño, en representación del sector turístico y productivo del municipio. La presencia del luchador conocido como Vampiro Canadiense generó reacciones del público que seguía la cobertura del evento.

Durante la ceremonia, Gabriel Ramírez, representante de 50 Líderes, explicó el enfoque de la iniciativa. Señaló que la gala en Tequila “es un regalo para este municipio, para su gente y para su historia. Queremos que 50 Líderes sea un motor que reactive, que promueva turismo, talento y alianzas. Tequila es símbolo de México, y aquí venimos a sumar”. El mensaje subrayó el interés del proyecto por ampliar su alcance y consolidarse como un espacio de encuentro para sectores diversos.

Claudio Yarto, integrante de Caló, también compartió unas palabras sobre la importancia del evento al afirmar: “Hoy celebramos a quienes cambian al país, pero también a quienes lo bailan, lo cantan y lo sienten”. Su comentario reflejó la participación de representantes de expresiones artísticas y deportivas dentro del encuentro empresarial.

La jornada concluyó con un concierto privado y una presentación final del Circo Dragón, que cerró la programación de una noche dedicada al reconocimiento de proyectos, trayectorias y colaboraciones reunidas bajo el concepto de 50 Líderes.

